"Muy grave la crisis de contagios de Covid-19": Alcalde de Culiacán endurece medidas sanitarias

Sinaloa.- A través de sus redes sociales el alcalde de Culiacán, Jesús Estrada Ferreiro, anunció que a partir de ya se va a pedir que se cierren los antros que no tengan servicio de restaurante, y quienes lo tengan van a funcionar únicamente hasta las 12:00 PM, esto ante el repunte de contagios de Covid-19.

“Ya no es posible sostener esta situación, está muy grave la crisis de los contagios, cada día aumenta el número de contagiados, han sido fatales, la verdad es que hay muchas personas hospitalizadas, no queremos que se saturen los hospitales, no queremos que haya escasez de respiradores artificiales, no sabemos qué está pasando con este nuevo oleada porque va muy recio el contagio pese a que hay mucha gente vacunada”, resaltó.

¡Bien! Te has suscrito a notificaciones Configura y elige tus preferencias

Leer más: Reportan 492 nuevos contagios de Covid-19 en Sinaloa en las últimas 24 horas

De acuerdo al primer edil va a pedirles a los restaurantes que controlen el aforo de clientes, al porcentaje que tenían antes. “No queremos mesas con más de dos personas individuales, y cuando se junten dos mesas o cuatro que tengan un espacio para cada persona, el número de mesas no importa, lo que importa es el número de personas que estén juntas en una sola mesa, no queremos personas en la cabecera de las mesas largas”, detalló.

De acuerdo al presidente de Culiacán, Sinaloa, no quieren que los meseros usen guantes, que permanentemente se estén lavando las manos con agua y jabón o usen desinfectante, que eviten el gel antibacterial y que mejor usen alcohol.

También pide con todo respeto que no se admitan a niños menores de 12 años en los restaurantes, ni en supermercados, ni en otras partes. Adultos mayores pueden ir siempre cuando estén vacunados y no tengan ninguna enfermedad grave.

Explicó que apoya la política implementada por el alcalde de Navolato respecto a los restaurantes de Altata, llamó a los culiacanenses que no visiten los restaurantes de Altata, que no vayan a Mazatlán en estos momentos, que no provoquen más contagios se necesita resolver esto, les pide comprensión a la ciudadanía paciencia y solidaridad para las personas que han padecido covid. Llama a que se use el cubrebocas.

Me gustó mucho: AMLO pasa video de Cristiano Ronaldo invitando a tomar agua y no refresco

Síguenos en