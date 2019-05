"Nada es más importante que la construcción de paz y justicia"

Culiacán.- Impartido por la Universidad de San Diego, California, en Estados unidos y Espacios para la Paz, de Culiacán, Sinaloa, ayer se dieron cita los alumnos participantes en la quinta versión del diplomado en Paz Aplicada en Culiacán, realizado con el objetivo de formar ciudadanos comprometidos con la edificación de mecanismos de paz.

Además de sumergirse en las lecciones teóricas, los alumnos participaron activamente en la investigación «Todos tenemos una historia», que permitió dar voz y memoria a intensas y diversas experiencias vividas por víctimas de la violencia en la localidad, todo ello con resultados enriquecedores para todos los participantes.

Lecciones de paz colaborativa

Lleno de emoción, y con el carisma que lo caracteriza, el profesor Everard Meade subió al estrado y dio las palabras de bienvenida a sus pupilos y, a su vez, realizó un recordatorio de la importancia de los módulos impartidos, mencionó la importancia de que los alumnos hayan realizado un ejercicio de escucha activa para con los ciudadanos que han sufrido los embates de la violencia en Culiacán como forma de reconocimiento del dolor de dichas experiencias en la ciudadanía.

«La violencia, como proceso, como fenómeno social, es algo que acalla, que aísla a la víctima, causa trauma, pero también es algo que genera historias que tienen que ser narradas», enfatizó. El Everard Meade invitó en su discurso a los participantes a ser empresarios innovadores en la sociedad, pero no en el mercado los valores económicos, sino en el ámbito moral.

«La ética en esto es la expansión, la expansión de la inclusión, reconocer la diversidad de quienes participan. El sensor esencial de un mercado es el reconocimiento de que hay muchos que no tienen servicios, pero también es la expansión del círculo de clientes que participan en la propia innovación», mencionó. Haciendo referencia a sus lecciones filosóficas pasadas, Meade comentó la importancia de la participación cívica y de tener espacios para dicha participación.

Ejercicio de participación ciudadana

En su charla, Meade también hizo un compendio de las lecciones aprendidas, los retos afrontados desde el inicio de la investigación, hasta la cosecha de experiencias e historias de la ciudadanía, las cuales reflejaron el estado actual de las situaciones de violencia en Culiacán.

En esta virtud, el historiador, y también uno de los seis líderes de equipo en el proyecto, Julián Almonacid Buitrago, tomó la palabra para decir: «Mientras que las víctimas hicieron un ejercicio de catarsis y sanación narrativa, los dinamizadores y voluntarios de la investigación subjetivamos las experiencias de su dolor, sus esperanzas y afianzamos nuestro compromiso por ver florecer otro Sinaloa que, en vez de ver matar a sus hijos, los haga dignos de vivir».

Logro colectivo

Sobre la respuesta de la ciudadanía a la invitación realizada para participar en el proyecto, la asistente de investigación del Instituto Transfronterizo de la Universidad de San Diego, Christian Villaseñor Burgos, observó que las participaciones se dieron porque había un proceso de búsqueda de justicia en quienes fueron a dar su testimonio, fueron personas que realmente necesitaban contar sus experiencias, «Sin estas contribuciones no hubiéramos podido finalizar el proyecto.

Me pareció muy interesante ver esta necesidad de la gente por hacer un cambio en la ciudad y en el estado. Yo pienso que Culiacán es una ciudad con mucha iniciativa, se me hizo extraordinario ver a tanto participante dar sus fines de semana para contribuir en el proyecto, porque en otras ciudades hay mucha apatía y el dar una extra no es una opción». La también maestra en Paz y Justicia dijo que la gente está apostando todo por realizar proyectos que cambien, reduzcan la violencia y construyan comunidades; también hizo un llamado a la ciudadanía a seguir adelante y seguir empujando este objetivo.

Resultado: individuos comprometidos

Los alumnos salieron muy satisfechos y agradecidos de la experiencia adquirida. La participante Patricia Villa dijo: «Los resultados del proyecto proveen de información a los Gobiernos para que implementen políticas públicas eficaces y eficientes para combatir la violencia que impera en nuestro país».

Por su parte, el ciudadano y alumno Rogelio Pineda, al preguntarle qué mensaje daría a la ciudadanía después de haber vivido el diplomado, destacó: «Aprendí mucho sobre la lucha, las estrategias y la resiliencia de las víctimas de la violencia. Invito a los ciudadanos a que cuestionen su apatía e indolencia y volteen a ver y mirarse en los abismos que cotidianamente nos interpelan», finalizó.