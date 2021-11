Nadie puede negar la violencia que genera el alcalde de Culiacán: defensora jurídica de policías 

Sinaloa.- Las autoridades no le toman importancia a que tenemos un presidente municipal violento contra las mujeres y no sé si él este incluido en estos 16 días de activismo, pero alguien tiene que decirle a Jesús Estrada Ferreiro que le tiene que bajar a su violencia, porque no puedo actuar de esta manera como lo hace en contra de las viudas de policías, externó Yesenia Rojo Carrizosa, defensora jurídica de los policías.

Señaló que el objetivo de pegar cartulinas con mensajes como: “En Culiacán se violan los derechos de mujeres viudas”, “Estrada Misógino” por parte de los colectivos Familia de Policías Caídos A.C y Guerreros Unidos a las afueras del Ayuntamiento de Culiacán es poner de naranja y evidenciar de donde sale la violencia contra las mujeres.

Hizo un llamado a las autoridades encargadas de promover estos 16 días de activismo para eliminar la violencia contra la mujer a que pongan la vista sobre el alcalde Estrada Ferreiro.

Nadie puede negar la violencia que genera el alcalde de Culiacán: defensora | Foto: Debate

“En el Congreso ni si quiera la Comisión de Seguridad Pública a hacerle un exhorto y se lo pedimos, el único que nos atendió fue el diputado Pedro Lobo pero los otros 3 que integran está comisión le tuvieron miedo”.

Consideró que la marcha que realizó el día de hoy el ayuntamiento se trató totalmente una simulación, y que la invitación solo fue para las personas que ellos querían que asistieran, “si nos hubiéramos enterado hubiéramos asistido con nuestra propia manifestación, nadie puede negar la violencia que genera Estrada, todo mundo lo sabe y que haya realizado esta marcha es una burla”.