Narcocultura en Sinaloa, ¿una nueva era?

Sinaloa.- El narcotráfico se ha inmiscuido por años no solo en el aspecto económico e ilegal, sino que ha tenido una metamorfosis constante, llevándolo a entretejerse en la cultura y en la historia de Sinaloa.

El resultado se mantiene perceptible en corridos, programas de televisión, series, en el lenguaje y en la estética, donde todo se trata de ostentosidad, lo mismo para mostrar autos o collares, que armas de todos los calibres y poderes.

En el 2012, la guerra contra el narco en México dejó un saldo de 101 mil 199 ejecutados y 344 mil 230 víctimas indirectas. Ese mismo año, el escritor Alfredo Ríos llevaba a la cúspide la canción No tengas miedo, cantada por el grupo Los Buitres de Culiacán: «Ya no te asustes cuando llegue en un convoy o que una escuadra con diamantes salga de mi pantalón. No soy tan malo, también tengo corazón, aunque el Gobierno me persiga sin control», cita.

Esa maldad que describe y que yace en la naturaleza humana es precisamente la que, a decir del escritor experto en temas de narcotráfico Leónidas Alfaro, se vuelve un imán para la sociedad que llega a sentir atracción por el tema del narco. «¿Qué es lo que sucede? Las culturas, aun cuando son muy desarrolladas, les impacta más la violencia. Como lo analizaba Maurice Yoly: “El instinto malo es en el hombre más poderoso que el bueno; el temor y la fuerza tienen mayor imperio sobre la razón”», señala al DEBATE.

Apología al narco

Para el también escritor e investigador Juan Antonio Fernández Velázquez, las formas de expresión mediática han contribuido a generar estereotipos hacia el exterior. Analizó que, debido a las narcoseries, se fomenta una apología al narcotráfico que puede confundirse con valores positivos y tener influencia negativa en los jóvenes que consumen estos productos: «El buchón, el pesado, se convierte en el nuevo ideal; la obtención de dinero y poder proyectada a través del mundo del narco es adoptada por la juventud como una forma éxito y aceptación social», opinó.

En contraste, Ainhoa Vásquez Mejías, académica de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM y miembro del Sistema Nacional de Investigadores Mexicanos, mencionó en entrevista para EL DEBATE que los productos culturales derivados del narco no los muestran como sujetos a los que hay que admirar.

Al contrario —dijo— se ha hablado mucho de Aurelio Casillas, el Señor de los Cielos, como un personaje que haría una apología al narco, pero si se observa de verdad la serie y no solo el anuncio publicitario, indicó que se descubre un personaje aberrante: «Incluso, de los mismos corridos se han hecho estudios de recepción, como el de la revista española Mitologías Hoy, en que la gente que los disfruta le dice que recogen ciertas características que se presentan en los narcocorridos, como la valentía, la lucha, el no darse por vencido; pero que en ningún caso comparten la idea de violencia. En el documental Narcocultura, de (Shaul) Schwarz, vemos que quienes escuchan este tipo de música son oficinistas que pueden sentir cierta empatía con el espíritu de rebeldía, con las ganas de superarse y la posibilidad de salir de la pobreza, pero no con la forma criminal en que lo logran», señaló.

Asimismo, mencionó que en las narcoseries hay muchos villanos y ningún héroe. En distintos estudios de recepción que dijo haber realizado en México, descubrió que, quienes siguen las narcoseries, periódicamente tienen clarísimo que ninguno de esos personajes puede ser modelo a seguir y entienden que estos productos dejan lecciones morales: «No te metas en el narcotráfico. Quien se mete en esto, termina muerto», dijo.

Historia regional

Los expertos coincidieron en señalar que el narcotráfico ha evolucionado con las nuevas tecnologías y la llegada de nuevos integrantes a sus filas. Juan Antonio Fernández Velázquez, también doctor en Ciencias Sociales y especialista en historia de la violencia, precisó que hace veinte años los grupos dedicados al tráfico y al comercio de drogas contaban con una estructura organizacional definida, basada en una categorización que fue establecida desde las agencias antidrogas de Estados Unidos, los llamados cárteles.

Esto fue evolucionando debido a las dinámicas en el mercado de las drogas, entendiéndolo como una economía ilegal con impacto transnacional, donde nuevas drogas abrieron paso en el mercado de consumo, y con ello se amplió la oferta y la demanda.

Consideró que esto también generó cambios en las organizaciones delictivas donde surgieron nuevos liderazgos, se compartieron responsabilidades y se establecieron nuevos mecanismos de operación entre sus miembros con la finalidad de afianzar su poder económico y expansión comercial: «La influencia del narcotráfico en Sinaloa tiene una raíz histórica. El narcotráfico es parte de nuestra historia regional, la economía de la droga fue y sigue siendo una actividad de subsistencia para muchos pobladores de la sierra de Sinaloa. La producción de enervantes es una actividad normalizada por las comunidades rurales, porque para ellos representa parte de su vida cotidiana», señaló.

No obstante, explicó que no se asumen como víctimas, ya que trabajar la tierra y proveerse de lo que esta les ofrece es parte de su cultura y de sus costumbres. Aun así, al tratarse del cultivo de opio o mariguana, comentó que conviven simultáneamente con la clandestinidad.

Las reglas cambian

Ainhoa Vásquez Mejías, también experta en temas del narcotráfico internacional, indicó que, en el caso mexicano, se ha visto una proliferación de cárteles increíble, lo que ha propiciado un descontrol en cuanto a la lucha por las plazas y en el uso de la violencia. «Hace veinte años aún existían ciertos pactos entre los cárteles que permitían un ordenamiento de los territorios.

Esos cárteles, además, tenían reglas claras: no involucrar a las familias, no atacar al pueblo. Hoy todo eso se ha perdido. Hay muchos cárteles peleando por territorios, sin reglas y, por ello, con mucha más violencia. Ya no les importa atacar a la gente», opinó.

Además, dijo que esa misma lucha por las plazas ha traído, como consecuencia, el surgimiento de otro tipo de crímenes, como el secuestro, la extorsión, la trata, etcétera. Y, contrario a lo que se piensa, la violencia que genera no se ha vuelto parte de la cotidianidad para la sociedad, porque la ciudadanía aún se siente afectada por lo que ve, por lo que escucha, por lo que sabe, ya que no ha dejado de doler esa realidad.

Para Leónidas Alfaro, escritor experto en temas de narcotráfico, las facetas que a atravesado el narco siempre han sido muy estrujantes y bastante violentas: «Los excesos en el caso de las balaceras, las cosas que provocan las balaceras, eso desgraciadamente le da al traste a una situación de una cultura que nos vienen a rebasar, a destrozar la tranquilidad; nos viene a poner en el tenáculo del ridículo porque ¿quién va a presumir a personajes que provocan muerte?», señaló.

Víctimas de las circunstancias

A decir de los expertos, la conformación de los integrantes del narco también ha cambiado, y mucho tiene que ver con el estilo de vida de arraigo, pobreza y marginación.

Ainhoa Vásquez Mejías detalló al respecto que, lamentablemente, cada vez los cárteles necesitan más personas para operar, y reclutan a niños y jóvenes que cumplen distintas funciones en la organización.

De acuerdo con la experta, los más pequeños comienzan siendo «halcones»: aquellos que simplemente avisan cuando viene la policía o se acerca algún enemigo; luego les dan armas: «Como están expuestos a la violencia desde que nacen, no les resulta tan difícil tomar un arma. Como han crecido con tanta violencia y sin reglas, se vuelven más sanguinarios cada vez. Todo ello es por la precariedad en la que crecen; son niños que nacen destinados a ello, porque no tienen las condiciones económicas ni las posibilidades educativas para cambiar su realidad», externó.

Mencionó que no se debe dejar de lado que, de alguna manera, ellos nacen siendo víctimas de sus circunstancias. Nacen en ese mundo y, por ende, mueren en él.

El escritor e investigador Fernández Velázquez mencionó que, activamente, hay en su mayoría jóvenes de entre 16 y 25 años, y, asimismo, consideró que las formas de ejercer la violencia cambian, pues están proporcionados con mayor poder armamentístico y puede decirse que cuentan también con asesoría militar para con ello hacerle frente al Estado.

A su vez, reconoció la figura de la mujer en el narco a través de diferentes facetas, como transportadoras de droga, cultivadoras de opio, mariguana y procesadoras de enervantes.

No obstante, Ainhoa Vásquez detalló que las mujeres ingresaban al narcotráfico siempre por influencia de algún hombre, por amor o por sus familiares; y siempre como la parte más débil de la cadena, la que ponía el cuerpo como mula o como trofeo y que estaba también más expuesta a la violencia del narco y de la policía, si es que eran atrapadas y apresadas, pero eso cambió cuando llegaron las «buchonas»: «Hoy, sin salirse del todo de este estereotipo, las mujeres han encontrado formas de sobrevivir en este ámbito. Las buchonas recogen el arquetipo para sobresalir. Esa visibilidad, en cierta forma, las protege y les abre un espacio diferente al de los hombres en este negocio», explicó.

La nueva era

Hace unos meses, México se preguntaba si el Cártel de Sinaloa perdería presencia en su disputa territorial con otros cárteles, por ejemplo, o en poderío internacional; sin embargo, los recientes hechos ocurridos en Culiacán pusieron a la organización en los titulares de todo el mundo.

Al respecto, Vásquez Mejías opinó que la detención y extradición del Chapo fue un mensaje duro que quiso dar Estados Unidos a los narcotraficantes mexicanos y al Gobierno, dejar en claro que México no está capacitado para garantizar una condena a los criminales. Sin embargo, señaló que era bastante predecible también que esto era algo simbólico y que no acababa con el narcotráfico: «El Chapo, lejos de ser el hombre peligroso, fuente de todo mal, otra vez nuestra mentalidad melodramática es un eslabón más en la cadena. Si no está él, será otro», aseguró.

Dijo que la realidad no es como en las narcoseries, en que, muriendo el capo el villano, se acaba el narco y se termina la serie. El problema del narcotráfico —señaló— justamente es que es una industria y opera de forma empresarial: no se acabará con la cárcel y la extradición de sus cabezas porque el liderazgo lo asumirán otros. «El Cártel de Sinaloa en ningún caso se acabó con el Chapo, y eso tendría que habernos quedado claro desde el mismo día de su aprehensión. La balacera solo fue el recordatorio de esto», sostuvo.

Consideró que es necesario darle un vuelco a la lucha contra el narcotráfico, que pase de verse como un problema de seguridad nacional, a un asunto de salud pública. Calificó de positivo el planteamiento de la legalización a las drogas que pretende impulsar AMLO en el Plan Nacional de Desarrollo, no porque considere que eso va a acabar con el crimen organizado, porque buscarán otras formas de ganar dinero rápido e ilícitamente: «Mientras, intentamos solucionar el problema de fondo y que llevará más tiempo de resolver y ver resultados, la pobreza, la miseria y el abandono. Solo con educación y con un cambio social que garantice oportunidades económicas básicas para todos podremos terminar con esto».

Violencia.- Videos de los enfrentamientos en Culiacán fueron ampliamente difundidos y comentados, donde se muestra la letalidad de las armas como rifles Barrett.

Niñez.- La exposición a la narcocultura es de forma cotidiana en Sinaloa. El pasado Halloween se difundieron en redes fotos y videos de niños vestidos como sicarios y un niño de Ovidio Guzmán.

La fe.- Malverde es un ícono para la narcocultura. El santo no reconocido por la Iglesia católica ha sido venerado por familias en Sinaloa y de otros estados, así como por paisanos.

Comercio.- En Culiacán es posible adquirir objetos con la imagen del Chapo Guzmán; también aquí ocurrió una marcha en favor de su liberación.

El más allá.- El panteón Jardines del Humaya es un cementerio famoso en Culiacán, donde destaca el lujo y la espectacularidad de las capillas en honor a los difuntos.

¿Cambio?.- Expertos han señalado que las balaceras recientes en Culiacán podrían significar un proceso de cambio cultural para la sociedad que debe analizarse.