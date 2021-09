Narnia, en Culiacán, queda por completo bajo el agua de la presa Sanalona

Sinaloa.- Narnia resultó una atracción turística que atrapó a los sinaloenses por la belleza de recursos naturales, entre la que destacan árboles, pasto verde, montañas, animales de la región y un pequeño río. Este paraíso se encuentra en la comunidad de La Cofradía, a 15 minutos de la sindicatura de Imala, en el municipio de Culiacán, y es un vaso de la presa Sanalona.

Sin embargo, debido a las constantes lluvias registradas en días pasados, la presa Sanalona se encuentra al 90.1 por ciento de su capacidad de conservación, y por ser un valle que recibe agua de esta presa, hoy Narnia se encuentra bajo el agua.

Llamado a no acudir

En esta área recreativa, autoridades municipales han hecho un llamado a la población a no visitarla, pues por las lluvias representa riesgos para la ciudadanía, sobre todo tomando en cuenta que aún el mes pasado era frecuente la asistencia de familias enteras.

Inconformidad

Este atractivo turístico para los culichis no solo generó furor en sus visitantes, también provocó molestias entre los habitantes de esa comunidad, ya que los muchos de los turistas no respetaban las reglas y recomendaciones que el Ayuntamiento de Culiacán giró, sobre todo la de no tirar basura, convirtiendo el lugar en un basurero durante varias semanas seguidas, además de hacer caso omiso a no hacer desmanes en vehículos todoterreno y a no molestar a los animales que ahí pastaban.

Petición

Precisamente esa belleza del lugar, provocó que otro sector de la ciudadanía exigiera mediante una petición que se hizo viral en redes sociales como Facebook, para que se sancionara a todas aquellas personas que realizaran destrozos en el área verde o que molestaran a los animales.

También se exigió vigilancia a las autoridades municipales para convertir este en un espacio de tranquilidad y de sana convivencia para toda la ciudadanía. Hoy el principal atractivo está bajo el agua.

Para entender...

Se acaba la fiesta en Narnia

El ruido de los motores todoterreno, de la música y la algarabía de los visitantes que durante semanas inundaron Narnia en la sindicatura de Sanalona, hoy no se escucha más, todo está tranquilo. Hoy solo se ve el espejo de agua, debido al aumento de nivel del mismo en este vaso de la presa, donde todavía el mes pasado todo era fiesta y, en ocasiones, desenfreno. Ya la autoridad municipal no tienen que preocuparse por la basura que en días pasados dejaban tirada, hoy el llamado es a no acudir.

El Dato

El beneficio

Quienes actualmente visitan Sanalona y el paraje conocido como Narnia, han constatado que las aguas del embalse han cubierto casi todo el espacio, hecho que para los habitantes de la zona es positivo, pues representa buenas expectativas para el Heading 3agro y la ganadería.