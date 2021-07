Narran en tribuna del Congreso de Sinaloa, discriminación a hombre trans que decidió embarazarse 

Sinaloa.- Al exponer la discriminación que enfrentan las personas trans en Sinaloa, la diputada Yeraldine Bonilla Valverde llevó a tribuna el caso de Gabriel, hombre transgénero de Culiacán que decidió embarazarse, que fue despedido de su trabajo y nunca se le dio las citas de ultrasonido, tratamientos y consultas durante el periodo de gestación, ante el desinterés de las autoridades de salud en el estado.

Lo anterior, dijo que muestra un problema de transfobia que los diputados deben de condenar, porque señaló que es obligación, como representantes populares, generar las condiciones para que las instituciones del estado sean más incluyentes y se fomente una cultura de respeto hacia la diversidad.

Narró que “Gabriel decidió tener un hijo (producto de una fecundación in vitro), desde que se percató de su situación de embarazo, comenzó a tener dificultades en su ámbito laboral y en las dependencias de salud. Producto de actitudes que no fueron aclaradas, su contrato no fue renovado al acercarse su fecha de incapacidad. De hecho, le solicitaron firmar su renuncia”.

Coincidió con lo expuesto por el líder de “Sinaloa Incluyente”, Tiago Ventura, de que las y los transexuales constituye la población más marginada de la comunidad LGBT+, por el rechazo que reciben de la sociedad, que se refleja en una tasa nacional de desempleo de 90% y la esperanza de viuda de las mujeres trans de solo 35 años.

Destacó las leyes aprobadas en el estado, como del matrimonio igualitario que realizó la actual legislatura, que en su opinión, ha tenido un impacto positivo en la sociedad sinaloense, pero expuso que se pueden tener leyes más progresistas, pero falta acompañar con acciones y políticas que fomenten, protejan e incluyan una cultura de respeto a los derechos humanos, para erradicar las conductas de odio.

Bonilla Valverde reconoció a empresas por contar con manuales de inclusión, que permiten no solamente dar empleos a personas de la diversidad, sino también apostarles el crecimiento profesional de los trabajadores.

Adelantó que se realizan esfuerzos para que la Ley de Identidad de Género sea una realidad en el estado.

