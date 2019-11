Necesario actualizar marco jurídico para proteger a los niños: Quirino

Sinaloa.- Al inaugurar el Foro sobre Violencia Sexual Infantil y Adolescente, el gobernador Quirino Ordaz Coppel señaló que es necesario actualizar el marco jurídico para la protección a la niñez víctima de estos delitos, pero también que se apliquen las leyes para no generar impunidad en la agresión sexual hacia los menores de edad.

El mandatario estatal dio la bienvenida a Sinaloa a la senadora Josefina Vázquez Mota, presidenta de la Comisión de Derechos de la Niñez y la Adolescencia, y la felicitó por convocar a este foro en Culiacán, donde ella misma y otros expositores impartieron conferencias sobre este tema.

Ordaz Coppel destacó que por lo que toca a su gobierno, se trabaja muy fuerte en la protección y apoyo a las niñas, niños y jóvenes para que no sean víctimas de estas agresiones, las cuales lamentablemente en muchos casos no se denuncian por darse en el núcleo familiar. “No se parte de cero, porque hay leyes, hay avances, pero está todo muy disperso, por eso tenemos que dar tiros de precisión”, reconoció.

Por otra parte, el gobernador del estado agradeció a la senadora Josefina Vázquez Mota, por cristalizar en pocas semanas la idea de convocar este foro en Sinaloa, que implica un tema muy delicado para la sociedad.

A su vez, la senadora Vázquez Mota señaló que la protección a los niños y adolescentes es una tarea que no tiene partidos ni colores, y le agradeció al gobernador Quirino Ordaz Coppel el haber hecho suya la propuesta de este foro, lo cual habla muy bien de su gobierno.

“Lo primero que quiero es reconocer el compromiso del gobernador del estado de Sinaloa. Quiero decirles que he tenido la posibilidad a lo largo de mi vida política de dialogar con muchos políticos y en el caso del gobernador lo que me he encontrado es un hombre que no solamente escucha, sino actúa”, reconoció.

La senadora lamentó que actualmente en México existen cinco millones de niñas, niños y adolescentes víctimas de violencia sexual, cantidad que representa más que la población total de Uruguay.

También destacó que seis de cada diez de estos crímenes de violencia sexual se dan por personas conocidas, en su mayoría familiares directos de la víctima, como tíos, primos y hasta los propios padres.

Por otra parte, la presidenta de la Comisión de Derechos de la Niñez y la Adolescencia del Senado de la República reconoció el trabajo que realiza la señora Rosy Fuentes de Ordaz en la protección a la niñez, y especialmente a un sector particular como son las niñas y niños con autismo.

“Tenemos que trabajar en la prevención, porque lo mejor que puede pasar es que ninguna niña, niño o adolescente tenga que pasar por este crimen de violencia sexual, delito que no respeta origen, ingresos ni lugares, y es equivocado pensar que sólo se da en ciertos sectores de la población, eso no es así, y la impunidad y el silencio son sus mejores aliados”, dijo.

La senadora Vázquez Mota señaló que la primera iniciativa que presentó en el Senado, es que nunca prescriba el delito de violencia sexual, pues actualmente a partir del tercer año prescribe este delito, lo que propicia la impunidad.

Por su parte, la presidenta del Sistema DIF Sinaloa, Rosy Fuentes de Ordaz afirmó que está a favor de todas las acciones que aseguren la integridad, la salud y la felicidad de la niñez y mostró su confianza que de este foro saldrán muchas propuestas para fortalecer el trabajo de todas las instituciones públicas y organismos de la sociedad civil.

“Comparto con ustedes la necesidad de revisar la legislación a efecto de generar un marco legal más efectivo y riguroso que permita proteger a nuestra niñez, pues nadie debe quedar impune jamás, ya que este tipo de crímenes representa un retroceso como sociedad y los efectos que causa con terribles”, comentó.

La bienvenida al evento estuvo a cargo del secretario de Educación Pública y Cultura, Juan Alfonso Mejía López, y también asistió la presidenta de la Mesa Directiva del Congreso del Estado, la diputada Gloria Himelda Félix Niebla; el presidente municipal de Culiacán, Jesús Estrada Ferreiro; los senadores de la República, Mario Zamora Gastélum y Rubén Rocha Moya, así como el diputado federal, Carlos Castaños.

A este foro asistieron funcionarios de todas las dependencias encargadas de la protección a la niñez, como los DIF municipales, SIPINNA, de la Fiscalía General del Estado, CEPAVIF, del SNTE, y de organismos de la sociedad civil, como el colectivo “No se metan con nuestras hijas”.