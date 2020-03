Necesario saber la verdad sobre el caso Javier Valdez

Sinaloa.- La sentencia otorgada a Heriberto N., alias el Koala, uno de los corresponsables materiales del homicidio del periodista Javier Valdez, representa justicia a medias para el caso, señaló Jan-Albert Hootsen, representante de México en el Comité de Protección de Periodistas.

En entrevista para EL DEBATE, señaló que todavía se necesita conocer la verdad detrás de lo que pasó, y sobre todo qué pasará con el señalado por la Fiscalía General de la República como el autor intelectual del asesinato: Dámaso López Serrano, el Minilic.

Autores intelectuales

Hootsen puntualizó que la situación hasta hora sobre el caso Javier Valdez los mantiene con sentimientos un poco encontrados, tanto en lo personal, como por parte de la organización.

Señaló que dan la bienvenida a cualquier sentencia en un caso como este, ya que durante años le han exigido a la autoridad federal llegar a sentencias, cosa que —agregó— el Gobierno no había hecho: «En ese sentido, los catorce años y ocho meses que le han dado al Koala es un avance», mencionó.

No obstante, precisó que es importante enfatizar que el Koala es solo el eslabón más débil en el caso, por lo que no es el sospechoso principal: «Ha sido acusado de ser copartícipe en el asesinato al manejar el coche para mover a los asesinos. Es un juicio abreviado, y el juicio abreviado es una figura un poco particular en México, porque es una especie de justicia un poco alternativa. Quiere decir que el Koala no se declaró culpable, sino que asumió la responsabilidad», expuso.

Lo anterior representaría que sí le dieron una sentencia, pero no hay una declaración de culpabilidad, lo que genera en la familia de Javier Valdez y en la comunidad una idea un poco agridulce, mencionó.

Vía telefónica desde Nueva York, Jan-Albert Hootsen detalló que el supuesto autor intelectual del asesinato de Javier Valdez, Dámaso López Serrano, señalado por la propia Fiscalía General de la República, y contra quien giraron orden de aprehensión, está recluido en Estados Unidos, y en este momento se desconoce si habrá un proceso de extradición: «Y todavía falta muchísimo por hacer, y cabe mencionar que no hay justicia completa en el caso, y hasta que haya justicia completa en el caso nosotros no dejaremos de abogar», afirmó.

El representante de México en el Comité de Protección de Periodistas mencionó que hace una semana fue la audiencia intermedia tanto del Koala, como de Juan Francisco N., alias el Quilo, otro de los presuntos implicados. Como el caso del Koala se realizó por juicio abreviado, se tiene que llevar a cabo otra audiencia intermedia en el juicio del Quillo: «Es decir, el 25 de marzo, en la misma sede, el juez, la fiscalía y la defensa van a estar alegando qué tipo de evidencia se va a permitir para el juicio oral del Quillo. Creo que es importante mencionar que el Quillo ha externado que él sí quiere pasar a juicio oral, y por lo tanto se tiene que pasar por el proceso, entonces la audiencia intermedia será en ese caso», explicó.

Derecho de las víctimas

Una de las cosas que son sumamente importantes en todo lo que es el contexto de impunidad en México es el derecho de las víctimas a la verdad, y es precisamente el derecho a la verdad algo que muchas veces en México hace falta, dijo el periodista: «Es decir, no sabemos quién dio la orden de matar a alguien o por qué, quiénes son los copartícipes, si había otros actores que lo sabían indirectamente; y justicia es una cosa, pero para los familiares de las víctimas es muy importante saber lo que realmente pasó».

En ese contexto, aseveró que, aunque la fiscalía haya logrado la sentencia del Koala, este, al no declarar, tampoco señaló a nadie más como implicado.

Por tal motivo, dijo que siguen abogando para que se lleguen a saber todos los detalles del caso: «Por ejemplo, aunque se logre una sentencia contra el Koala y contra el Quillo, si los dos no quieren señalar quién era el actor intelectual, el caso de la Fiscalía para obtener ese conocimiento va a ser sumamente difícil, y eso violaría el derecho a la verdad que tienen las víctimas, ahí la Fiscalía tiene un trabajo muy importante, se tiene que poner las pilas no solamente para llegar a sentencia, sino para llegar a una idea de que, este caso, los familiares por lo menos sepan qué pasó».

En 2020, la situación de inseguridad y desacreditación en el caso de los periodistas no ha cambiado sustancialmente para México. Jan-Albert Hootsen expuso que todavía hay una crisis para la libertad de expresión en el país, la cual es provocada y fomentada por la constante impunidad.

Es precisamente la impunidad la que —agregó— no ha disminuido, pero ha incentivando crímenes contra la prensa, tanto que este año han ocurrido por lo menos dos asesinatos contra periodistas: «Sí veo con cierta preocupación que el Gobierno de Andrés Manuel López Obrador, tanto como los Gobiernos estatales en México, no están todavía tomando los pasos adecuados para combatir esta situación. No hay una visión, una idea de cómo mejorar la situación, o políticas públicas realmente integrales, significativas, con el fin de resolver la situación de impunidad, y es algo que es muy pendiente y no puede esperar», concluyó.

Propuesta cívica

Lo que se debe saber del caso de Javier Valdez, de acuerdo con la organización Propuesta Cívica

Primera sentencia.- El 27 de febrero se obtuvo una sentencia condenatoria para Heriberto N., alias el Koala, uno de los corresponsables materiales del homicidio. La audiencia intermedia se retrasó por más de un año.

Tipo de juicio.- El Koala solicitó al juez mediante su defensa la posibilidad de un procedimiento abreviado.

Próxima audiencia.- Juan Francisco N., alias el Quillo, rechazó la posibilidad del mismo procedimiento, y el juez fijó el 25 de marzo como fecha para realizarse la audiencia inmediata para definir qué pruebas pasarán a la apertura del juicio en su contra.

¿Qué es un proceso penal abreviado?

De acuerdo con Gobernación, es una figura prevista en el artículo 20 de la Constitución federal, por medio de la cual se simplifica la realización del proceso, pues se negocia con el imputado sobre su aceptación de la acusación, para el dictado rápido de una sentencia, otorgándole beneficios en las sanciones que se le impongan. Este procedimiento se solicitará cuando sea evidente que, de llegar a juicio oral, la Fiscalía ganará el caso por tener acreditado el delito y la culpabilidad de su autor.