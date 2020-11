Necesitamos que Morena, con el nombre que sea, gane Sinaloa: Gerardo Vargas Landeros

Sinaloa.- Gerardo Vargas Landeros, uno de los impulsores del malovismo que en 2010 arrebató la gubernatura al PRI y luego asumió la Secretaría General de Gobierno, busca por segunda vez la candidatura al Gobierno de Sinaloa, pero ahora en Morena.

Incluso, afirma ser el aspirante mejor posicionado de este partido y el único que puede derrotar a las otras alianzas, al tiempo que hace un llamado a postular a los mejores hombres y mujeres, a los más competitivos, pues recuerda que las próximas elecciones no serán como las del 2018.

En entrevista para Debate, Vargas Landeros se describe como un hombre común y corriente, pero con algunas preocupaciones y ocupaciones en el tema de la política social, en ayudar a la gente y en estar cerca de ella desde hace cuarenta años.

Iniciado en las lides de la política a los 17 años, el ahomense se considera un hombre de familia, el séptimo de trece hermanos, nacido y creado en el seno de una familia con valores católicos sólidos. Y aunque afirma que su hobby es la política, admite que de vez en cuando se da tiempo para ver películas y algunos eventos deportivos.

¿Ha tenido la oportunidad de platicar con el presiente Andrés Manuel López Obrador?

"Estuve con él hace un tiempo. Tuve la oportunidad de saludarlo de manera personal en su oficina, antes de que fuera presidente de la república".

¿Le comentó de sus aspiraciones?

"Por supuesto que sí".

¿Se puede saber qué le dijo?

"No se debe. Que me pusiera a trabajar".

¿Y cómo va en su búsqueda de la candidatura de Morena a la gubernatura de Sinaloa?

"Yo me siento bien, pero no es suficiente en la política. Yo me siento muy satisfecho de lo que estoy haciendo. Tengo un gran equipo de trabajo. Estuve con un grupo muy importante de morenos, de esos morenos muy apasionados. Mis pláticas con los empresarios ahora que estuve en Mazatlán, increíbles; con los ganaderos, con los pescadores, con clases políticas de otros partidos, que muchos de ellos me dicen: “Gerardo, nomás no lo digas, porque se nos van a echar encima”. Es cierto que es la película del día, la película, el momento. Tengo que cerrar fuerte. Lo estoy haciendo".

¿Cómo ve la competencia en Morena?

"Intensa. Somos varios hombre y mujeres que aspiramos. Afortunadamente, seis casas encuestadoras de grande prestigio ya me ponen en primer lugar, con una diferencia de entre 10 y 12 puntos del segundo lugar, y eso es lo que me da satisfacción, que el trabajo que estoy haciendo, no de ahorita, sino desde hace mucho tiempo, está teniendo resultado positivo".

¿Le han dicho para cuándo inician las encuestas en Sinaloa?

"Se entiende que es el 15 de noviembre al 15 de diciembre. Acuérdate que son quince entidades federativas. Yo no sé en lo personas cuándo nos toque a Sinaloa ni qué encuestadoras van a venir o si es por parte del Comité Ejecutivo de Morena, pero eso no quiere decir nada. Tu trabajo tiene que seguir intensificándose. Estoy trabajando mucho por tierra, por aire, haciendo todo lo necesario para que la gente recuerde que Gerardo Vargas Landeros siempre ha estado en la política social de Sinaloa".

¿No le preocupa que lo dejen fuera de esa encuesta?

"No me preocupa, porque no va a pasar. No tienen por qué no meterme, cuando yo soy militante de Morena, y lo he demostrado públicamente y ante las instancias del propio partido a nivel nacional, que estoy debidamente registrado".

¿El Químico Benítez y Rubén Rocha han dicho que no lo ven a usted dentro del movimiento?

"No me han querido ver, pero yo los he invitado a un diálogo públicamente, sobre todo a Rocha. Lo reté a varios debates públicos, no a chocar, no a pelear, porque la sociedad no quiere pleitos entre los políticos, pero sí a debatir, como un partido que somos, que queremos lograr que la Cuarta Transformación llegue a Sinaloa. Y si gana él, yo encantado de la vida de ayudarlo; y si yo gano, que también se sume; igual a Benítez, igual a Imelda, igual a todos los que quieran participar. Estoy seguro que en las encuestas nunca me van a alcanzar. El trabajo que yo estoy haciendo es por todo el estado, a lo largo y ancho, y todos los días me reportan cuáles son los avances y a qué partidos se han encontrado, a qué actores políticos en los diferentes municipios, en las diferentes comunidades, y nunca me han reportado el trabajo de ninguno de ellos.

Queremos ganar. No es un tema personal. Necesitamos que Morena, con el nombre que sea, gane Sinaloa; que la Cuarta Transformación madure, se consolide en nuestro estado, y que se pinte de Morena".

De no resultar usted el elegido, ¿apoyará a quien sea el abanderado?

"Por supuesto, esperando lo mismo. Por eso mi invitación a que antes podamos tener un acuerdo de unidad, porque de qué sirve a que yo haga un compromiso, y los demás no lo hagan y no lo cumplan. Mi compromiso por supuesto que es conmigo, el lograr ser el candidato de mi partido, y pasado mañana ser gobernador; pero, primeramente, antes de mi compromiso personal, está Sinaloa. No tenemos que hacer compromisos de manera egoísta con nosotros. El interés mayor es Sinaloa".

¿No lo veremos buscando la candidatura por la vía independiente u otro partido?

"No, no, no, no, no. Olvídate. Olvídate. Yo tuve dos partidos. Estuve en uno que duré muchos años, y tengo este. Es suficiente".

¿Ya le dio vuelta a la página a su paso por Redes Sociales Progresistas?

"Claro. Desde hace mucho, y lo hice público. Fue la Asociación Política Redes Sociales Progresistas. Hoy, que son partido, yo ya había tomado mi decisión de estar con Morena, de años atrás".

¿Lo veremos con el PRI en un futuro?

"Nada tengo que hacer con el PRI".

¿Hay rencores con el PRI?

"Nombre. Al contrario. Tengo excelentes recuerdos. El PRI es la base, es la gente, es la mayoría. Con ellos jamás tuve un problema. Me hicieron diputado federal. Tuve la mayor cantidad de votos de los ocho distritos que en aquella época había. Mi problema fue con quienes dirigían y dirigen el partido al día de hoy, quienes toman las decisiones de forma unilateral".

¿Hoy quiere quitar del poder al PRI?

"Por supuesto, por lo mismo. De ahí me salí, lo quité. Hice la primera alternancia en el 2010. Hoy voy por la tercera".

A su consideración, ¿qué debe privilegiar Morena a la hora de elegir a sus candidatos, más allá de las encuestas?

"La capacidad, la experiencia, la energía, el conocimiento de Sinaloa, el conocimiento de sus problemas y, por supuesto, es de vital importancia que tomen en cuenta la condición de los sinaloenses para esperar quién es el que los va a representar en las elecciones".

¿Cumple Gerardo Vargas con todos los requisitos que exige Morena?

"Yo no soy el indicado. Vamos a preguntarle a la sociedad, y que el resultado lo digan las encuestas".

¿Cree que será clave el papel de las alianzas para las elecciones el 2021?

"Vitales. Lo he dicho desde hace muchos años: ningún partido puede ganar las elecciones solo. Ya lo hemos visto, y los números son muy exactos, son muy fríos. Mi partido, Morena, tiene que llevar una alianza. Los otros partidos están haciendo alianzas antinatura, porque nunca se había hecho eso; pero, en fin, mis respetos para todos ellos. En lo que respecta a la de nosotros, por supuesto que ocupamos ir en alianza para ir mayor fortalecidos y lograr que los nuevos partidos políticos, el día de mañana, también podamos tener una alianza. A ver cómo nos arreglamos, pero que también se sumen, porque son parte de la Cuarta Transformación".

¿Ve a Morena preparado para postular a una mujer por la gubernatura en Sinaloa?

"Por supuesto que está preparado, pero no nomás Sinaloa, los otros catorce estados también. ¿Por qué limitan a que sean siete? ¿Por qué no pueden ser diez o a lo mejor los quince?. Y una cosa bien importante: el INE lo único que está haciendo es ratificar lo que la Constitución mexicana dice, el derecho de que sea elegido y se dé la paridad de género. Malamente, limitaron a las mujeres a un 50 por ciento. ¿Por qué no las dejan en igualdad de circunstancias que los varones? Pero, en fin. En Sinaloa, claro que hay mujeres muy capaces".

De no ser usted, ¿quién le gustaría que fuera el abanderado o abanderada?

"Gerardo Vargas, los números lo dicen. Al día de hoy, el único que puede ganarles a las otras alianzas es Gerardo Vargas".

¿Cómo anticipa las elecciones del 2021?

"Van a estar peleadas. La sociedad sinaloense tendrá que escoger a los mejores hombres, a las mejores mujeres, que sean competitivos. No es el 2018. Morena tiene que entender que ya no estamos en la misma circunstancia. Ya esto no es de tómbola, es de gente que tenga capacidad, experiencia y sobre todo rentabilidad electoral. Ya no tendremos a Andrés Manuel en las boletas, así que tenemos que ser muy formales, muy serios, para que la sociedad voltee a vernos durante las campañas y que nuestras propuestas sean de las mejores".

¿El tema pandemia y la crisis económica puede cobrarles factura a todos?

"Por supuesto. El poder desgasta, y tanto desgasta a un partido como a los otros. Y la mejor forma de pronunciarse de la sociedad es en las siguientes elecciones, así que otra vez volvemos a lo mismo: tenemos que ser un partido que tenga los mejores hombres y mejores mujeres, identificados con las necesidades y los problemas de la gente".

¿Cómo ve el desempeño de los Gobiernos en el manejo de la pandemia?

"En el tema de salud, creo que se actuó bien, tanto el Gobierno de la República como el Gobierno estatal. Aquí en el Gobierno estatal creo que hubo algunas acciones que no le ayudaron a este tema, cerraron todos los expendios y todo el tema de venta de alcohol, y en un máximo de pandemia se les ocurrió abrir, como fue el Día del Niño y el Día de las Madres, y fue cuando hubo un rebrote muy grande. Y luego, hasta la fecha yo no tengo una explicación clara el por qué los panteones estaban cerrados y los estadios de beisbol y de futbol estaban abiertos. Y si tú vas a cualquier centro turístico del puerto, porque estuve por Mazatlán, ahí nunca ha habido pandemia, todo mundo anda en la calle, en el malecón, en las fiestas, en los antros... Todo está como si no hubiera pasado nada".

¿Cuál cree que sea ahorita el principal problema en Sinaloa?

"Económico, no tengo la menor duda. La sociedad, la gente, en los mercados municipales, los campos pesqueros, en las colonias, los empresarios, unos te dicen falta de liquidez, otros te dicen “no tengo dinero para llevar alimentos a mi casa”, “no tengo dinero para comprar la medicina”. Algo está pasando, porque presumimos que somos un estado muy rico de manera natural, y ese dinero, ¿dónde está?".

¿Cuál sería su principal compromiso con los sinaloenses si usted fuera gobernador?

"En todos los sentidos, darles una mejor calidad de vida y lograr que llegue un mejor bienestar de vida a los sinaloenses".

¿Cuál cree que es su mayor fortaleza?

"Que soy un hombre que siempre me he entregado a la política social, que conozco Sinaloa. No creo que ninguno de los aspirantes con los que estoy participando tenga ese conocimiento, porque yo he gobernado, y los otros no lo han hecho, y traigo muy claro cuáles son los problemas que tiene ahorita Sinaloa, así como ellos tendrán claros los temas legislativos que están viviendo".

¿Alguna debilidad?

"Por su puesto. Todos los hombres y todos los seres humanos tenemos una debilidad. Trato de hacer las cosas lo mejor posible, y en el camino me puedo tropezar".

¿Cuál considera hasta hoy su mayor éxito?

"Entregarme a la gente. Me da mucha satisfacción personal y profesional el estar cerca de ellos, y lo más bonito e interesante es que quien más me apoya, quien me estimula a lograrlo, es mi familia".

¿Algún tropiezo?

"Por supuesto que sí. Muchos en la vida".

¿Alguno que recuerde?

"En 2016 iba a ser candidato a gobernador, y me la quitaron; en 2017 iba a ser candidato al Senado, y también me la quitaron, por dedazo. Espero que hoy los sinaloenses se manifiesten y lo sepamos defender".

¿Algo a lo que le tema Gerardo Vargas?

"Al fracaso".

¿Con qué partido político o tipo de persona no haría usted un pacto?

"No tengo ahorita ningún problema con nadie. Obviamente, todos tenemos alguna circunstancia distinta y manera de pensar. Yo participé en un Gobierno ciudadano, el anterior, y éramos secretarios de diferentes partidos. El gobernador era ciudadano, no estaba en ningún partido, y dimos excelentes resultados a Sinaloa. En la última parte nos falló un poco, pero, al final de cuentas, en un balance general, recibimos un estado echo giras, y entregamos un estado mucho mejor que el que nos entregaron".

Frases Cortas

Preguntas sobre determinado tema

¿Andrés Manuel López Obrador?

El mejor presidente de México.

¿Extinción de fideicomisos?

Adelante.

¿Despenalización del aborto?

Un tema personal, pero seré respetuoso de las leyes.

¿Protestas feministas?

Tienen la libertad de hacerlo.

¿Legalización de la mariguana?

Adelante.

¿Matrimonios igualitarios?

La palabra «matrimonio» es religiosa. Habría que buscarle otra, pero adelante.

¿Pandemia?

Algo muy doloroso. En lo personal, me quitó a mi madre.

¿Guardia Nacional?

Hay que reforzarla y profesionalizarla.

¿Corrupción?

Es un mal, es un cáncer que estamos viviendo, y que lucharé por quitarlo.

¿Elecciones 2021?

Triunfador.

¿Algún libro de cabecera?

Ahorita estoy leyendo Las 48 leyes del poder.

¿Alguna frase?

"La suerte es de quien la trabaja".

¿Personaje histórico que admire?

Benito Juárez.

Los compromisos de GVL

El exsecretario general de Gobierno en el sexenio malovista dice ser un hombre comprometido con su familia, con la sociedad y con el espacio y el contexto social que lo rodean.

Por Sinaloa

Vargas Landeros afirma que aunque su compromiso personal es lograr ser candidato y luego gobernador, antes de ello está Sinaloa; sin egoísmos, donde el interés mayor es el estado de Sinaloa.

Postular a las y los mejores

El aspirante a convertirse en candidato de Morena a la gubernatura afirma que el partido debe ser muy formal y serio en las nominaciones, pues de lo contrario la sociedad puede verlo como una burla y voltear a otro lado.