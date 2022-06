“Necesitamos un PRI unido y que levante la voz”: Manuel Osuna Lizárraga, aspirante a dirigente estatal en Sinaloa

Sinaloa.- Manuel Osuna Lizárraga desea ser dirigente estatal del Partido Revolucionario Institucional (PRI) en Sinaloa. Ve un partido desunido, lo cual quiere cambiar ante esta renovación de la dirigencia, de la cual no hay fecha pero se espera sea este año.

Con una amplia experiencia en el ámbito político, aspira asumir el liderazgo de este partido para recuperar Sinaloa en las próximas elecciones 2024.

Platíquenos de sus aspiraciones a dirigir el partido

“Tengo el deseo de participar en la renovación de la dirigencia del partido. Tengo el deseo porque me queda muy claro que, como a muchos cuadros del partido, deseamos que la dirigencia sea una dirigencia combativa, una que verdaderamente sea de oposición del gobierno de Morena, de una oposición que señale las deficiencias de carácter administrativo y de carácter efectivo que está llevando a cabo esta administración en todos sus niveles”.

Se hablaba de un PRI muerto. ¿Cómo lo ve usted?

“De ninguna manera. Lo mismo se decía cuando llegó Vicente Fox a la Presidencia de la República. Nos daban por muertos a los priistas, pero el partido es un partido de mucha vocación política; los cuadros del partido de tanta experiencia que prácticamente todos los gobiernos han tenido que echar mano de ellos. Si te fijas en la administración pública federal, muchos expriistas están en cargos importantes en el gobierno de Andrés Manuel; y si vienes a Sinaloa, muchos cuadros están en cargos de la administración pública estatal. Eso habla de que hay un recurso humano importante del PRI del que la oposición tiene que echar mano para avanzar en este país, por lo que yo celebro que así sea porque es muy importante reconocer para ponerlos al servicio de la ciudadanía”.

¿Qué es lo primero que haría al dirigir el PRI?

“Haría un llamado a todos los simpatizantes y militantes del partido a que hagamos un solo frente para la unidad. El PRI ocupa unidad, y cada representante de casilla de los procesos electorales, cada representante de zona, cada presidente de sección y cada uno de los muchos que han pasado ante los procesos de los municipios, en los distritos electorales, necesitamos sumarlos a todos que ya fueron presidentes municipales, diputados. Sectores y organizaciones, todos necesitamos estar unidos, necesitamos que la dirigencia del partido nos abra la puerta para poder trabajar con la ciudadanía y poder avanzar. Ocupamos retomar principalmente las demandas sociales. Unirnos. Abrir este PRI equivocado, abrirlo a la sociedad. Encabezar las demandas de la gente, que son superimportantes, como el tema educativo, como el tema de salud, de las organizaciones que antes ni siquiera tocábamos como la lésbico-gay, organizaciones abiertas a la sociedad. Necesitamos rescatar ese vínculo de comunicación con ellos y atender sus demandas”.

¿No están unidos los priistas?

“El partido no está unido. Durante muchos años, muchos dirigentes del PRI que no fueron atendidos, que no fueron escuchados, se fueron del PRI, se fueron algunos a sus casas o a probar suerte en otras organizaciones políticas que los recibieron; por esa razón no se puede hablar de que tengamos un PRI unido. El llamado es a que tengan o tengamos un espacio en la organización. Acudamos a buscar a esa gente, que vayamos a la sindicatura, a los ejidos, a las colonias populares, a buscar a los líderes de colonia, que son tan importantes en todo el estado, como los líderes de comunidades rurales y los cuadros que siempre han aportado y han ayudado al pueblo”,

Entonces, ¿no está fuerte el PRI?

“Desde luego que el PRI no está fuerte. Necesitamos un PRI que levante la voz, un PRI que le diga a Rocha: ‘tienes un año en la administración y dónde están las obras del Gobierno del Estado’. Un PRI que le diga a la federación: ‘tienes un año con el puente del Quelite caído y resulta que apenas van a sacar los contratos’. Necesitamos un PRI que les señale, porque ellos estuvieron permanentemente haciéndolo”.

Si no gana la dirigencia del partido, ¿qué hará?

“El espíritu de Manuel Osuna es siempre ser luchador. Permanentemente me ha gustado estar en las colonias y señalar las deficiencias de las administraciones de cualquier naturaleza. Por esa razón yo voy a seguir en esa ruta. Esa es una de las actividades que más me gusta realizar porque siento que se necesitan interlocutores de las sociedad con el gobierno y por eso es muy importante que todos los cuadros que en su momento les dio algo levanten la voz, quienes están agachados, muchos y muchas, y como oposición no dicen nada y por eso la militancia siente que los estamos dejando abandonados”.

El Perfil

Manuel Osuna, aspirante al PRI estatal

*Nombre completo: Manuel Osuna Lizárraga.

*Lugar de nacimiento: Culiacán, Sinaloa.

*Trayectoria:

Fue presidente del Partido Revolucionario Institucional (PRI) en Culiacán por dos ocasiones, delegado del mismo partido en los 18 municipios de Sinaloa, diputado local y, además, síndico procurador en el Ayuntamiento de Culiacán.