Necesitan 450 mdp para reparaciones en Eje Federalismo en Culiacán

Sinaloa.- Reparar la mala situación de las tuberías que provocan socavones en el Eje Federalismo 450 millones de pesos, sin embargo el Ayuntamiento no cuenta con ellos indicó Jesús Estrada Ferreiro.

El Alcalde de Culiacán dijo que no es solo cambiar un tuvo, para evitar los grandes socavones que se han formado, si no cambiar toda la tubería del drenaje. Además la autorización para entrar a sus casas de las personas que viven en las inmediaciones. “Hay gente que se resiste a hacer inspeccionada, necesitamos una ley que permita, con toda la medida de seguridad necesaria para que no vaya ver un abuso que previa notificación nos diga qué día podemos entrar a su casa”.

Invitó a las personas que tienen su drenaje olivo conectado al drenaje sanitario lo deben de corregir.

Exhortó a la ciudadanía a ser más consciente ya qué hay personas que aún echan toallas femeninas al drenaje, ya qué hay un registro de todas las viviendas que están conectadas a la red de drenaje sanitario.

Los trabajos de reparación de la avenida Pedro Infante al federalismo tiene una inversión de alrededor de 30 millones de pesos.

Las tuberías tienen más de 50 años, por lo que la vida útil de ellas ya terminó y tienen desgastes provocando socavones.