¡Ni bañarse ni lavar ropa! Vecinos de Rincón del Valle, en Culiacán, llevan dos días sin agua

Sinaloa.- Tras casi dos días sin tener el servicio de agua potable, vecinos de la colonia Rincón del Valle, en Culiacán, mencionaron que no saben de qué forma atender sus necesidades ya que el agua es lo más esencial dentro de sus hogares.

De acuerdo con los vecinos pensaron que se trataba de algún corto por alguna obra, pero hasta dónde están enterados no hay nada de este tipo en sus alrededores, por ello les preocupa quedarse más tiempo sin el servicio.

Ante esta situación llamaron a las autoridades de la Junta de Agua Potable y Alcantarillado de Culiacán (Japac) a darles una solución, pues ya realizaron el reporte pero hasta el momento no les han dado una respuesta favorable.

Por parte de Japac hasta el momento solo se sabe que desde ayer equipos especiales están realizando los trabajos para la detección de fugas no visibles pero no se ha dado con el problema, por lo que al no detectarlo los vecinos del sector continuarán sin el servicio de Agua Potable.

Asimismo se dio a conocer que se les brindará servicio de agua en pipas, las cuales se ubicaran en Pedro de Tovar y Pedro de Montoya, col. San Rafael Calle Principal col. Rincón Del Valle, pero a pesar de ello continuará la incertidumbre al no saber hasta cuando llegara el agua a sus hogares ya que no es suficiente para las familias que tienen dificultades.