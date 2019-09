Ni seguridad ni prevención ni justicia para las mujeres

Sinaloa.- Ante la falta de estrategias oportunas y eficaces que den una respuesta satisfactoria a la erradicación de la violencia contra las mujeres en México, se han levantado las voces de miles de activistas a lo largo y ancho del territorio nacional, unidas en un solo grito, exigiendo reivindicación y reconocimiento a sus derechos humanos.

El escenario principal de las protestas del mes pasado ha sido la Ciudad de México, donde han surgido diversas manifestaciones, que revelan el nivel de hartazgo de este sector de la población; pero, por otro lado, han sido criticadas.

La falta de concreción de acciones que redunden en un abordaje efectivo de este problema endémico, aunado a los casos de violencia contra las mujeres, que cada vez son perpetrados con mayor crueldad y saña, son factores que sirven de caldo de cultivo para que el reclamo social también vaya escalando de tono, explicaron activistas sinaloenses en entrevista para EL DEBATE.

Violencia de género, en aumento

Sinaloa está en alerta de género desde hace dos años, específicamente en cinco municipios: Ahome, Guasave, Culiacán, Mazatlán y Navolato, y existe la preocupación por parte de las asociaciones civiles de que hasta la fecha no se haya llevado a cabo una reunión especial de cabildo en estos municipios para hablar sobre el tema.

EL DEBATE ha publicado también que Sinaloa se encuentra en primeros lugares nacionales en delitos como tráfico de menores, en primer lugar, donde la mayor parte de los casos son niñas; así como rapto, en segundo lugar nacional, y donde de igual forma se afecta más al género femenino.

Aunado a ello, los delitos de violencia sexual contra menores de edad han ido en aumento a nivel nacional en un 56 por ciento del 2015 al 2018, siendo las niñas las más afectadas, de acuerdo con estadísticas del Inegi y del Early Institute.

Para profundizar en esta realidad, tres destacadas activistas e investigadoras de los derechos humanos de las mujeres en la región describen el panorama global y emiten un análisis crítico con perspectiva de género.

Lydia Guadalupe Ojeda Esquerra, investigadora y experta en el acompañamiento estructural a las mujeres víctimas de violencia desde hace una década, afirmó que la serie de manifestaciones que ha habido ante la denuncia de abuso sexual de una menor de edad a manos de policías no constituyen un hecho aislado, sino que son el producto de un problema existente de violencia institucional y estructural cíclica, y asegura que se trata de un asunto de seguridad ciudadana, de derechos humanos y de salud pública, por lo cual el Estado debe proporcionar medidas de contención que hasta el momento no existen, de acuerdo con la investigadora: «Si el Estado garantizara los derechos jurídicamente tutelados, no habría necesidad de que las mujeres se reunieran en diferentes grupos feministas a visibilizar lo que pasa».

La investigadora enfatizó que las estadísticas son lamentables: «México se encuentra a la cabeza en número de feminicidios a nivel de América Latina, esto es alarmante y se tiene que colocar en la agenda política, institucional y social para estar en condiciones de prevenir, garantizar acciones y erradicar la violencia contra las mujeres».

Sin estrategias eficaces

Ojeda Esquerra lamentó que en el Primer Informe del Gobierno federal no se haya presentado una estrategia articulada a nivel federal, estatal y municipal para tomar acciones en torno a este problema y precisó que, mientras siga habiendo impunidad y violaciones a los derechos de la mujer de manera reiterada y constante, es señal de que sigue en aumento la violencia de género.

En Sinaloa se cuenta, desde 2016, con el mecanismo de alerta de género, que pide acciones en tres vertientes: seguridad, prevención y justicia. Ninguna de las cuales se ha visto cumplida y satisfecha para las activistas y defensoras sinaloenses.

Desde la academia hay mucho trabajo por hacer, precisó la especialista: «Seguimos investigando los casos de feminicidios, tenemos un observatorio donde se registra desde 1999 a la fecha un total de 1300 casos de mujeres asesinadas, violentadas, a quienes les han silenciado su proyecto de vida. Ante esta realidad, la sociedad civil está saliendo a evaluar la política pública».

«Me parece que las manifestaciones en el Ángel de la Independencia son un grito de desesperación, de coraje, contra el Estado, que no ha logrado bajar la incidencia, no ha logrado propuestas articuladas, transversales e integrales para prevenir la violencia contra las mujeres; por el contrario, cada vez se incrementa, no solo en número, sino en forma, con una mayor saña, aparecen mujeres quemadas, torturadas y mutiladas, como una serie de códigos patriarcales».

Criminalización de la protesta social

Estos códigos a los que refiere Ojeda, citando a la antropóloga y feminista argentina Rita Segato, se hacen «demostrando que el territorio lo ocupa el orden patriarcal y el hecho de violentar el cuerpo de las mujeres es un mecanismo de control para mandar señales a otras que se están saliendo de ese control». Lydia Ojeda explicó que estas feministas de la cuarta ola están saliendo a decir ¡ya basta!

Para Natalia Reyes Andrade, la consigna por la que han pugnado desde hace años las activistas en Sinaloa ha sido que las autoridades estatales y municipales se reúnan para hablar de los temas que aquejan a la seguridad y la vida de las mujeres.

Reyes hace un llamado a que las autoridades tomen con real seriedad el tema de la violencia de género, ya que esta, efectivamente, afecta y descompone el tejido social, y aunque es un tema que se comienza a trabajar desde el hogar, señala que las autoridades deben hacer lo propio, y más aún, para poder erradicar esta violencia contra las mujeres con todas las herramientas y mecanismos gubernamentales de que disponen como leyes, tipificación de delitos e infraestructura, señaló.

En la óptica de la defensora de los derechos humanos, lo que hace falta es mayor creatividad para rediseñar y redirigir recursos humanos y económicos: «Las autoridades que tienen y administran el recurso público lo tienen que hacer de una manera mejor, efectiva y acorde con los tratados internacionales sobre derechos humanos ratificados por el Estado mexicano», puntualizó Natalia Reyes.

Denunció que desde hace varios años se criminaliza la protesta social cada vez que las personas toman partido por la defensa de los derechos humanos: «Siendo que los derechos humanos históricamente no fueron otorgados por el simple hecho de pedirlos, sino que se han obtenido a base de la protesta social», enfatizó.

Aseguró que la reacción en la Ciudad de México después del caso de vejación de una menor de edad a manos de cuatro policías solo es una muestra de lo que el movimiento organizado puede hacer si tocan a una, para evitar que se repita; sin embargo, lo que hace ruido es el uso del espacio público, no se analiza ni discierne el origen de la misma.

«Considero que no va a ser la única (protesta), si es que siguen violando, desapareciendo y asesinando mujeres en este país», aseguró Natalia, quien además dijo que el Gobierno actual o las Administraciones actuales, empezando por los municipios, deben poner más atención, no en las pintas, sino en los temas que se están exigiendo que se resuelvan: «¿Qué están haciendo ellos para ser partícipes de este clima de intolerancia y criminalización de la protesta social? No es un tema que las autoridades deban criminalizar, es un tema del cual deben de ocuparse, porque si la violencia va en incremento, las protestas así también lo harán», concluyó Reyes.

Protección jurídica sin aplicación

A decir de la abogada Cecilia Gaxiola Flores, en México se cuenta con leyes muy importantes, completas, perfectamente delineadas, que atienden a los requerimientos internacionales que el Estado mexicano ha suscrito; empero, estas leyes no son aplicadas.

La especialista le atribuye esta inconsistencia a las resistencias de un sistema institucional violento que «perpetua la supremacía masculina por la ignorancia, el desconocimiento y la minimización del grave fenómeno social comprendido en la violencia de género contra las mujeres, puesto que la realidad es que en este país se carece de seguridad para las mujeres».

La doctorante en Derecho explicó que precisamente estos logros de protección jurídica han sido impulsados por las luchas sociales y de mujeres feministas que se han preocupado y ocupado por buscar que las mujeres en este país logremos transitar a una vida plena con seguridad en igualdad de condiciones y oportunidades que los hombres.

La investigadora señaló que hay una serie de dificultades para el acceso a la justicia, ya que se da la revictimización institucional por parte de los funcionarios públicos.

Además, consideró que la realidad es alarmante, preocupante, generadora de incertidumbre e impotencia, sobre todo al ver cómo las autoridades responsables de garantizar nuestra seguridad criminalizan cualquier manifestación que tenga que ver con las mujeres.

Para Cecilia Gaxiola, lo principal es que se etiquete el recurso para atender el tema de la violencia contra las mujeres y que el sistema de justicia se fortalezca con personal sensibilizado, capacitado, especializado: «Hay que buscar la articulación de todas las instancias para lograr avanzar hacia un mismo objetivo que es una sociedad libre de violencia, donde las mujeres ejerzan sus derechos en plenitud», subrayó Gaxiola Flores.

Finalmente, comentó que lo mejor es el eco que está generando, pues muchas personas hoy en día más allá de hablar de los daños materiales, están comentando sobre lo que llevó a las mujeres a manifestarse, afirmó.

Protestas en la Ciudad de México

El 12 y 16 de agosto se llevaron a cabo protestas por grupos y colectivos feministas en la Ciudad de México a raíz de la denuncia de una menor de edad que dijo haber sido violada por cuatro elementos de la Policía. El día 12, cerca de 300 mujeres protestaron frente a las instalaciones de la Secretaría de Seguridad Ciudadana para exigir castigo contra los cuatro presuntos elementos de la corporación y arrojaron brillantina rosa al secretario de Seguridad Ciudadana, Jesús Orta.

El día 16 se convocó a una marcha masiva a través de redes sociales a la que acudieron miles de mujeres y que derivó en algunos actos vandálicos al pie del Ángel de la Independencia. La protesta era por el caso de abuso sexual de policías contra la menor de la alcaldía Azcapotzalco y el ataque contra una joven en el Museo Archivo de Fotografía.

Nombre: Natalia Reyes Andrade

Profesión: activista y tallerista.

Trayectoria: Exdelegada nacional del Inmujeres. Integrante y fundadora de varios colectivos defensores de los derechos humanos de las mujeres y promotora de eventos artísticos y culturales en comunidades.

Nombre: Lydia Guadalupe Ojeda Esquerra

Profesión: activista e investigadora

Trayectoria: socióloga, abogada, maestra en Estudios de Género, encargada del Área de Investigación del Centro de Políticas de Género de la UAS. Colaboradora de la asociación civil Unidas por la Paz.

Nombre: Cecilia Gaxiola Flores

Profesión: investigadora, abogada y activista.

Trayectoria: estudios de Maestría y Doctorado en Ciencias del Derecho. Investigadora con especialidad en la línea de violencia de género y derechos humanos de las mujeres.