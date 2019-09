Ni tarjetas ni citas para estudiantes que buscan descuento en Culiacán

Cuilacán, Sinaloa.- Debido a problemas por más de una semana en los módulos para tramitar la Tarjeta Inteligente de Identidad Estudiantil (TIIE), que permite los descuentos en los camiones, muchos jóvenes y niños se están quedando sin cita para hacer el trámite.

Fueron ocho días en los que los jóvenes iban a tramitar sus TIIE, pero se llevaban la sorpresa de que no había tarjetas en ningún módulo, ni en la Unidad de Servicios Estatales (USE) ni en el Parque Revolución.

Ante esta situación, durante los días que no había tarjetas, el sistema para solicitar las citas no daba la opción de obtener la cita por primera vez, por lo que se imprimía la cita con la única opción que tenía: la de renovación.

En el Parque Revolución sigue sin haber tarjetas, por lo que las ventanillas de los módulos se encuentran cerradas, y al acudir los jóvenes no hay quien les dé información sobre el tema, por lo que han presentado su molestia, además de que en la página no aparece la opción del módulo.

Desesperación

Muchos de los jóvenes estudiantes que acudieron ayer al módulo de la USE se llevaron la sorpresa de que no pueden hacer el trámite debido a que en la cita dice renovación, no por primera vez.

Sayani Padilla, madre de familia, dijo que le parece injusto que no puedan hacer el trámite cuando no hay más personas esperando, además de que fue error de sistema y de información, pues en la página nunca se notificó que no había tarjetas.

Traigo a mis dos niños y tengo que estar gastando camiones, y para venir dioquis no me parece justo que no nos quieran atender por algo tan insignificante

La madre de familia expresó que es un golpe para el bolsillo, pues ya no hay citas hasta el mes que entra, y los niños seguirán pagando los camiones como pasajeros normales.

Otra jovencita que se encontraban ahí comentó que hay quienes pagan hasta cuatro camiones para ir a la escuela, y estar pagando más de 40 pesos diarios en camiones les resulta imposible para muchos, pues son de bajos recursos y hay tareas que imprimir o material de apoyo que comprar.