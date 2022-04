"Ni una alerta Amber más", marchan niños por los desaparecidos en Sinaloa

Sinaloa.- "Por todos los niños desaparecidos, gritemos muy fuerte, los queremos vivos", fueron las palabras que hicieron eco la mañana de este 30 de abril, ya que a diferencia de la mayoría de las familias que se reúnen para festejar el día del niño, los pequeños y madres de desaparecidos encabezaron una marcha en el municipio de Culiacán.

En solicitud de acciones concretas por parte de las autoridades, los hijos de desaparecidos y familiares de niños que se mantienen en alerta Amber, se dirigieron por el bulevar Sánchez Alonso desde el estacionamiento de plaza Forum hasta fiscalía general del estado en dónde se gritó en un solo tono, "ni una alerta Amber más".

Mayoleth Ayala Montes de 13 años de edad, junto a sus hermanos de 11 y 6 años de edad, con tristeza recordó el gran dolor que causó en su familia el no saber del paradero de su padre Feliz Arturo Ayala, que está desaparecido desde hace 4 años 6 meses, sentimiento que se ha mantenido por no crecer al lado suyo.

"Se siente feo no tener papá, y que lo estemos buscando y no saber nada de él. No queremos que sufran otros niños lo que nosotros sufrimos", reiteró.

Angela Hernández Mendoza, de 13 años de edad, dijo que son años los que tiene participando en las distintas actividades de los colectivos de búsqueda, esto desde el 2017 que desapareció su primo José Manuel Mancias Mendoza, por lo que su deseo en este día del niño es que ya no tengan que pasar por la situación ninguna familia más.

"Yo pediría que se unan todos para que se acabe esto, para que se acabe la violencia y que se acabe la inseguridad, todos juntos, los niños las mujeres y todas las personas", destacó.