Niega Jesús Estrada Ferreiro irregularidades en finanzas del Ayuntamiento de Culiacán

Sinaloa.- Que no tiene nada que andar justificando al Congreso del Estado de Sinaloa aseguró el presidente municipal de Culiacán, Jesús Estrada Ferreiro, esto ante las observaciones encontradas en la cuenta pública del ayuntamiento del año 2019, ya que a su parecer trata de un trasfondo político.

Culpó a la diputada de la 63 legislatura y quien fue presidenta de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) Graciela Dominguez Nava, de los señalamientos encontrados en las cuentas públicas del municipio, esto pues dijo que el dictamen fue realizado por la pasada legislatura.

Aseguró que será ante la Auditoría Superior del Estado que se estarán entregando las facturas requeridas para justificar los gastos que se enumeran sin justificación, quienes son la autoridad técnica para definir las inconsistencias y no el Congreso del Estado.

"No tenemos nada que andarle justificando al Congreso del Estado, a la Auditoría Superior del Estado le justificaremos como le hemos estado justificando ya, algunas facturas que había o que puede haber, pero no es nada que nos preocupe, hay evidencia de todo eso, por muchos motivos, no es una cantidad para decir que es un fraude o que se comieron, no", expuso Estada Ferriero.

Cabe destacar que después de que fueran dadas a conocer las observaciones de las cuentas públicas del municipio correspondiente al primer año de gobierno de Estda Ferreiro se señalan observaciones al recibirse sobre sueldo de 553 mil 52 pesos para el alcalde y la síndica procuradora , además de un millón 440 mil pesos a regidores.

Respecto a esto Estrada Ferreiro aceptó haberse aprobado por cabildo un aumento de salario de 16 mil pesos mensuales, cifra inferior a los más de 500 mil pesos que se señalan por el Congreso, dando un total de 40 mil pesos mensuales de salario, y en el caso de la síndica procuradora y regidores se agregan complementos que gastan en gestiones en las sindicaturas, mismos que está en la nómina que es contemplada en el presupuesto por lo que no hay irregularidades.

Por otra parte recordó que en administraciones anteriores eran millones los que se gastaban en alimentos, restaurantes y además se inventaban facturas, por lo que no es preocupante para su administración el solventar las observaciones.