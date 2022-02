Niega el alcalde de Culiacán entrega de formatos para descuentos en Japac

Culiacán, Sinaloa.- El presidente municipal de Culiacán, Jesús Estrada Ferreiro, negó que su administración vaya a dar formatos para que los discapacitados, jubilados y pensionados tengan acceso al descuento del 50 por ciento en la tarifa de agua potable.

Lo anterior fue en respuesta a lo dicho este viernes por el diputado local Serapio Vargas Ramírez, quien afirmó que el gerente de la Junta de Agua Potable y Alcantarillado de Culiacán (Japac), Jesús Higuera Laura, le confirmó el inicio de entrega de formatos para los descuentos.

"Eso no es cierto, les vamos a dar formatos, pero para la gente que tiene insolvencia económica, y el ayuntamiento va a pagar su totalidad y no para los descuentos del 50 por ciento", insistió.

Señaló que el diputado Serapio Vargas no tiene autoridad moral para hablar, ya que recordó que debe el predial y no lo quiere pagar. "Que no lo pague y le vamos a embargar su casa, no me preocupo", reiteró.