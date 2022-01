Niega la ASE auditar uso de las 5 aeronaves en el gobierno de Quirino Ordaz Coppel ¿Por qué?

Sinaloa.- Después de seis meses de ser solicitada por el Congreso del Estado, la Auditoría Superior del Estado (ASE) se negó a realizar la revisión y verificación del costo de operación de las cinco aeronaves propiedad del Gobierno del Estado de Sinaloa por cada uno de los vuelos locales, nacionales y extranjeros que se realizaron en los periodos de 2019, 2020 y en el primer semestre de 2021, durante el gobierno de Quirino Ordaz Coppel.

En un oficio firmado por la titular de la ASE, Emma Guadalupe Félix Rivera les informa a los diputados integrantes de la Comisión de Fiscalización que preside Sergio Mario Arredondo Salas, que no es factible realizar la auditoría específica a la Secretaría de Seguridad Pública estatal, porque implicaría solicitar un dictamen técnico realizado por perito en aeronáutica que establezcan posibles diferencias de los costos operativos, y que este órgano de fiscalización no cuenta con un método establecido para determinar el costo de operación exacto por aeronave.

Lo argumentó basado “en virtud de lo dispuesto por los artículos 1 fracciones I y II, 2, 8 fracciones V y XIV primer párrafo, 75 Bis y 75 Bis A, de la Ley de la Auditoría Superior del Estado de Sinaloa, en relación con el numeral 4 fracción VII, de la Ley que rige el actuar de este Ente de Fiscalización, en el cual se entiende por Cuenta Pública: "...El documento integrado conforme a los artículos 37 de la Constitución Política del Estado de Sinaloa, 34 y 34 Bis de esta Ley, mediante el cual el Gobierno del Estado y los municipios respectivamente, informan al Congreso del Estado, sobre los resultados logrados con la ejecución de las Leyes de Ingresos y el ejercicio de los Presupuestos de Egresos, aprobados para cada ejercicio fiscal”.

La petición de auditoría específica fue hecha por la Comisión de Fiscalización de la 63 Legislatura, que era presidida por la entonces diputada Graciela Domínguez Nava.

La auditoría solicitada es sobre la administración, manejo y control de las bitácoras de vuelo de las aeronaves utilizadas por el Gobierno del Estado de Sinaloa por los periodos de 2019, 2020 y enero a junio de 2021.

Entre los objetivos de esta revisión están verificar el procedimiento administrativo de los vuelos, y cotejarlo contra las bitácoras de vuelo, a efecto de conocer las personas que viajan, destino y sus motivos, etc.; verificar el procedimiento de licitación, contratación y pago de las pólizas de seguro de cada aeronave; así como verificar la renta de los hangares (local, nacional y en el extranjero), tanto el oficial, como los que se utilizan en los lugares de destino donde pernoctan las aeronaves, y de existir contrato revisar sus términos obligaciones, etc.

A ello le añade que no se puede de acuerdo a los requisitos de información con los que debe cumplir la cuenta pública de la que se trate, en términos del artículo 34 de la precitada Ley.

Aunado a ello, argumenta que “se tendría que solicitar un dictamen técnico realizado por peritos en aeronáutica que establezca las posibles diferencias de los costos operativos efectuados con los que a su real saber y entender deben de haberse realizado, siendo que para ello debe considerarse la existencia de diversas variables que afectan el costo en el consumo de combustible tales como: las condiciones de ruta en dichos vuelos, datos de peso y balance, cantidad de pasajeros transportados, mantenimiento correctivo y preventivo de las aeronaves, por mencionar algunos; circunstancias que no permiten contar para fines de la auditoría con un método establecido para, determinar el costo de operación exacto por aeronave, permitiendo por lo tanto que el posible daño o perjuicio al erario, en caso de haberlo, no se encuentre debidamente soportado, comprometiendo los principios de certeza y segundad jurídica, que todo acto de autoridad debe de contener”.

Agrega que esto último se sustenta en el artículo 17 de la Constitución Federal con el numeral 1 de la Constitución Política del Estado de Sinaloa, así como conforme con el principio rector de fiscalización superior, consistente en la confiabilidad, previsto por el artículo 53 segundo párrafo de la Constitución Política del Estado de Sinaloa y el numeral 3 párrafo segundo de la Ley que rige la actuación de la ASE.