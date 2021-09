Niegan falta de recursos para enfrentar daños de Nora en Sinaloa ante desaparición del Fonden

Sinaloa.- El huracán Nora provocó estragos a su paso por Sinaloa. Se calculan pérdidas por un total de 299 mil 125 millones de pesos por daños a infraestructura, producción y equipo de la industria acuícola del sur de la entidad.

En cuanto a los centros educativos, el Instituto Sinaloense de la Infraestructura Física Educativa (Isife) estima que se requieren 150 mil pesos por escuela, de un total de 409 planteles afectados por el fenómeno meteorológico.

En este contexto, Francisco Vega Meza, director de Protección Civil de Sinaloa, y Dasaev Sosa Arellano, asesor jurídico de la Comisión de Hacienda del H. Congreso del Estado coincidieron sobre la desaparición del Fondo de desastres naturales (Fonden), solo se trata de una reorganización del presupuesto. En contraste, Jorge Iván Villalobos Seáñez, integrante de la Junta de Coordinación Política como diputado local por el Partido Acción Nacional (PAN), consideró errónea la decisión de eliminar el fideicomiso por parte del presidente de la República.

Reestructuración del gasto público

Francisco Vega aclaró que la desaparición del fideicomiso no va a afectar a los apoyos para las entidades federativas, además que el nuevo mecanismo no presenta novedades. “Son muy parecidos los nuevos lineamientos, de fondo no cambia mucho. Los estados y municipios se estarían fortaleciendo con los recursos económicos que ahora no saldrían de un fideicomiso, sino del presupuesto de la Federación”. Situación que está siendo puesta a prueba con los daños provocados por la tormenta Nora.

El director de Protección Civil en el estado detalló que la nueva dinámica de canalización de recursos es a través de las secretarías del rubro.

Los daños ocasionados en el sector educativo serán atendidos por la Secretaría de Educación Pública federal, en sentido similar con la Secretaría de Salud si se tratase de centros médicos, por mencionar algunos ejemplos. Subrayó la prontitud de respuesta que tuvo la Federación, ya que no tardó más de veinticuatro horas en emitir la declaratoria de emergencia después de presentarse la solicitud del gobernador Quirino Ordaz Coppel. Con este antecedente, el funcionario espera se continúe trabajando como ocurría durante la existencia delFonden.

Es un cambio en el método

En concordancia con el director de Protección Civil, Dasaev Sosa, asesor jurídico en el Congreso, explicó que el recurso no se elimina, solamente cambia la forma en como se ejecuta. “No lo están eliminando, simplemente el mecanismo de administración está cambiando”.

También recordó la remoción de otros fideicomisos similares, donde se intenta generar un ahorro presupuestal y a su vez mayor transparencia del gasto público.

“El Estado lo que quiere hacer es garantizar que los recursos vayan de forma más directa” debido a la opacidad en el manejo de los fideicomisos. “El método de utilización de esos instrumentos es bastante reservado. Hay discrecionalidad en la administración de esos capitales, que está administrado por una fiduciaria, generalmente un banco o una bolsa de fianzas”.

Señaló, además, que el dinero pasaba por intermediarios, “gran parte de los recursos que se entregan en esos fondos se van perdiendo en aras de esa burocratización e intermediación”.

En cuanto a los cambios logísticos que pudieran darse señaló a las Secretarías del Bienestar, Defensa Nacional y Marina como las responsables de la parte operativa para las situaciones de desastre; por un lado hacer llegar de primera necesidad así como las labores de reparación y reposición de infraestructura.

“No está llegando el dinero ni se está combatiendo la corrupción”

Por otra parte, Jorge Villalobos, diputado del PAN, denunció concentración de recursos económicos en la Federación.

“Quedamos a la discreción o a la dádiva del Gobiernofederal”. Situación que era diferente antes, debido a la inmediata declaración de emergencia emitida por la Secretaría de Gobernación (Segob) a través de Protección Civil. Villalobos advirtió el escenario que enfrentarán los diputados de la entrante legislatura, en temporada de lluvias tendrán que “exhortar al Gobierno federal a que mande recursos, vamos a quedar a la espera que estos recursos lleguen”.

El motivo de la corrupción para la eliminación de este y otros fideicomisos no le parece suficiente al partido que Villalobos representa. “Esos argumentos en Acción Nacional nos parecen muy lamentables. El problema es que no está llegando el dinero ni se está combatiendo la corrupción”, concluyó.

Para entender...

El Fonden ‘era barril sin fondo’: AMLO

Andrés Manuel López Obrador (AMLO), presidente de México, aseguró que el Fondo para Desastres Naturales (Fonden) solo era para que los funcionarios se robaran los recursos, luego de supuestamente utilizar el fondo cada que había una emergencia en el país. AMLO catalogó el Fonden, el cual ya fue eliminado, como un “barril sin fondo”, debido al mal uso y la supuesta compra a sobreprecio que existía en los gobiernos anteriores cuando se utilizaba este fideicomiso.

Los Datos

Las nuevas directrices

Firmado por la Secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana: “Lineamien-tos de Operación Específicos” fueron publicados el 19 de abril del presente año. En ellos se establecen los procedimientos para atender los daños desencadenados por fenómenos naturales.

Leer más: Quirino Ordaz benefició al sector turístico en Mazatlán: Gámez

Declaratoria de emergencia

El miércoles 1 de septiembre, la Coordinación Nacional de Protección Civil emitió la declaratoria de emergencia para siete municipios de Sinaloa. De esta forma se activaron los recursos económicos para atender los estragos de Nora.