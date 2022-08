Niegan que apoyos federales causen el gran déficit de trabajadores en Sinaloa

Culiacán, Sinaloa.- El delegado de programas federales en Sinaloa, Omar López, niega que apoyos afecten la mano de obra.

Comerciantes, constructores y también agricultores han expresado que debido a que muchas personas reciben los diversos apoyos gubernamentales ya no quieren trabajar y por eso se tiene un gran déficit de trabajadores.

“No hay tal cosa los programas sociales no vienen a resolver, vienen a colaborar en la economía familiar, no hay tal cosa a mi en lo particular no me parece así, todos los programas vienen a abatir los rezagos socioeconómicos ojalá que vinieran a resolver la vida”, expresó.

Te recomendamos leer:

En el centro de la ciudad algunos establecimientos se han visto obligados a cerrar por la falta de trabajadores, dijo Omar López delegado de programas federales en Sinaloa.