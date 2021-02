Niña en tratamiento contra la leucemia requiere de donadores de sangre y plaquetas en Culiacán

Sinaloa.- La niña Marissa Ulloa Castillo continúa bajo tratamiento oncológico en el Hospital Pediátrico de Sinaloa, en la ciudad de Culiacán, por diagnóstico de leucemia, por lo que al iniciar su tratamiento necesita de constantes transfusiones de sangre tipo A positivo.

Marissa Ulloa tiene 10 años de edad y se encuentra internada en el Hospital desde el 30 de enero del presente año bajo constantes procedimientos médicos tras su enfermedad.

La familia comentó que la niña inició su primer tratamiento contra la leucemia el día 3 de febrero y durará entre 30 y 40 días, por lo que durante este período la niña necesitará de transfusiónes sanguíneas y plaquetas ya que su organismo no las produce por la misma enfermedad.

Marieta Ulloa Castillo madre de la niña expresó que se siente muy desesperada por la situación por la que tiene la esperanza que a través de publicaciones sobre la situación de su hija la generosidad de la ciudadanía sea a su favor y la apoyen para favorecer la salud de su niña.

La familia de la pequeña se encuentra muy desesperada al no ser originarios de la ciudad y al no conocer tienen miedo de no conseguir los donadores, por ello tienen la fe y esperanza de superar la situación para que la niña Marissa se recupere y pueda superar la enfermedad que hoy está atravesando.

Marieta explicó que ahorita cualquier tipo de sangre le sirve para poder que Marissa pueda aumentar su nivel de hemoglobina pero para hacerle la transfusiónes de plaquetas se se requiere que sean de su mismo tipo A positivo.

Quien sea el tipo de sangre y deseé donarle sangre a la pequeña Marissa pueden contactar a la familia al número de teléfono 6691155586.