Niña, hija de policía fallecido en Sinaloa, exige que les den la pensión

Sinaloa.- Luna Isabela tiene 8 años de edad y cuando su padre quien era policía estatal murió en un accidente, ella apenas tenía cinco meses de nacida. Ha crecido sin su padre y con su madre luchando para que le den una pensión.

Este día ella se plantó en el patio del Palacio de Gobierno del Estado con una pancarta que causaba conmoción e indignación en muchas personas que la veían. Su esposo falleció siendo policía y no les dejó nada porque según el gobierno estatal tenía muy poco tiempo, explicó Evangelina Perea madre de Luna Isabela.

Ellas dos fueron algunas de las decenas de manifestantes que acudieron a reclamarle al gobernador Quirino Ordaz Coppel el veto que hizo a la ley de Pensión para las Viudas de Policías, la cual fue aprobada en el Congreso de Sinaloa y con la cual se buscaba que todas las viudas de policías que no tienen pensión porque sus esposos murieron por enfermedades o accidentes o bien antes de tener 15 años de antigüedad tengan ese beneficio, también que les iba a permitir tener pensiones justas.

Andrea Félix López, líder de la asociación Familias de Policías Caídos, calificó como insensible que el gobernador haya vetado la ley que iba a beneficiar a muchas familias en situación vulnerables.

“Sí hay dinero para otras cosas, pero para beneficiar a los hijos de los policías no hay”, reprochó. De acuerdo a los manifestantes de no tener una solución por parte del gobernador se van a plantar en la Unidad de Servicios Estatales para que no entren ingresos porque si no hay para cubrirles las demandas que no haya para otras cosas.

Esta ley también beneficiaría a las viudas de los policías de los municipios pero el gobernador prefirió cuidarles las finanzas a los gobierno municipales que apoyar a las viudas y sus hijos reprochó el ex policía Ignacio Duran, quien tuvo una participación muy activa en esta protesta.

