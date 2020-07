Niña internada en el ISSSTE solicita donantes de sangre ORH- o ARH

Culiacán, Sinaloa.- El señor Gregorio Camberos Aguirre solicita la colaboración a donadores de sangre para su hija Quetzalli Camberos Cabrera, quien permanece internada en el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE).

La sangre solicitada pertenece a los tipos ORH- o ARH-; la familia de la pequeña reportó dificultades para conseguir donantes.

Los requisitos más importantes para los interesados en apoyar a la familia son no haber ingerido bebidas alcoholicas por lo menos en las últimas 24 horas, no haber recibido trasplantes, no tener practicas sexuales de alto riesgo y no haberse realizado tatuajes, perforaciones y acupuntura en el último año.

A continuación la lista completa:

Los donantes deberán asistir al centro de salud ubicado en La Calzada Heroíco Colegio Militar, 875 sur, colonia 5 de Mayo, en Culiacán, Sinaloa, México.

La hora de llegada de lunes a viernes es a las 7:00 am, sin desayunar ni cenar después de las 9:00 pm de la noche anterior.

Se les pedirá una identificación oficial y contar con el tiempo suficiente para realizar el proceso.

Para mayor información, favor de comunicarse al número 6673 22 94 94, con Gregorio Camberos Aguirre.