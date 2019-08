Niña que se encontraba sola en el Centro de Culiacán ya está con sus papás

Culiacán, Sinaloa.- La Procuraduría de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes del Municipio de Culiacán se hizo cargo de la niña hasta que llegaran sus padres para ser asesorados sobre el caso, antes de que se llevaran a la pequeña a su casa.

Pimentel Villalobos informó que la infante se entrego a la familia debido a que no presentaban ningún antecedente en dependencias municipales con problemas por educar a sus hijas y eran aptos para cuidarla.

Se firmaron los acuerdos necesarios en donde la pareja se compromete a ir la Escuela para Padres de la dependencia, para el mejor cuidado de los hijos.

Se comprometen a asistir a diez sesiones de terapias de psicología para continuar el proceso de cuidado integral de las niñas

Reiteró que en los acuerdos que se establecen medidas cautelares en las que si ellos incumplen en alguna cita de sus sesiones, el caso se va a la Fiscalía General del Estado.

Aseguró que no se han registrado más casos como el anterior, solo algunos que son de alerta amber y se trata de menores que no son del estado y no llegan a esa dependencia.

Al parecer se trató de un descuido de la menor al salir a buscar de comer, según la procuradora, la versión de la madre fue que se confió de que ya había acostado a sus dos hijas y al escuchar el ruido de la puerta pensó que se trataba del viento.