Ninel Conde no pierde el tiempo en cuarentena y se pone a entrenar

Ninel Conde es otra de las famosas que decidió aislarse en su hogar para no correr el riesgo de infectarse de coronavirus, pero la mujer le sacó provecho a la situación para seguir manteniendo la figura que se carga, por lo que se puso hacer ejercicio.

Y es que la cantante subió una foto donde se le ve realizando pesas dejando en claro que una de sus mayores pasiones es entrenar, por lo que sus fans la felicitaron, pues consideran que es un ejemplo para sus fans mantenerse activo en estos tiempos tan duros que enfrenta el país.

"Ganando como siempre @ninelconde saludos", "Importante que demos a nuestro sistema inmunológico un refuerzo", "Yo también Ninel, quedamos en casa", escribieron los internautas sobre la foto de Ninel.

Yo me quedó en casa pero no hay pretextos para no entrenar, recuerden cuidarse y tomar precauciones, escribió Ninel en su foto la cual alcanzó más de veinte mil likes.