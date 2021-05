Ninguna respuesta de Quirino Ordaz ante ley animalista: Rebeca Uriarte

Sinaloa.- Con la participación de poco más de cien personas, se llevó a cabo este domingo la Marcha por la Paz que convocó la Fundación Laika, para hacer conciencia que ya es urgente que el Gobierno de Sinaloa y los diputados del Congreso del Estado liberen y aprueban el dictamen de Ley de Protección a los Animales.

El evento tuvo como punto de partida el Parque Las Riberas, frente a una conocida plaza comercial, donde acudieron ciudadanos acompañados de sus perros para tomar parte en esta manifestación que se realizó en forma pacífica.

¡Bien! Te has suscrito a notificaciones Configura y elige tus preferencias

La marcha se efectuó por el Malecón Nuevo, aunque no se contó con el apoyo de Tránsito Municipal, lo cual representó un peligro para los asistentes. De hecho un vehiculo de un colega de un medio de comunicación sufrió daños, al ser chocado por otro automovil que circulaba por esa avenida.

Leer más: Piden destrabar Ley de Protección a Animales en el Congreso de Sinaloa

En este mismo sitio del Parque Las Riberas, se llevó una exposición y venta de productos y articulos. La Fundación Laika realizó la Gran Feria de Adopciones, donde los visitantes tenían la oportunidad de adoptar a un perro.

Se le preguntó a Rebeca Uriarte, presidenta de dicha asociación animalista, sobre que resuesta han tenido del Gobernador de Sinaloa, Quirino Ordaz Coppel, después de la marcha que se tuvo el pasado 18 de abril tanto en Los Mochis como en Culiacán.

Ninguna, por parte de las autoridades. Hace una semana tuvimos una reunión con el secretario general de gobierno para ver la manera en como se pueda liberar ese dictamen, hay dos vías: el Congreso lo que hace, me lo regresaste, lo trabajamos de nuevo de inicio, todo, viendo el tema de la tauromaquia, que ahí se puede tardar años”, señaló Uriarte.

Mencionó que “lo que quieren hacer es que quieren volver a citar a la gente de la tauromaquia, que en los casi tres años que estuvimos con el dictamen, no vieron ese punto, ahora sí lo quieren ver”.

“La otra es que salga el dictamen, es decir, todos los puntos que no fueron vetados, y que ese punto de la tauromaquia, que se quede esperando, no quiere decir que como animalista no queremos que se resuelva eso, sí, sin embargo se trata de avanzar, avancemos en todo lo demás”, externó la activista.

Reiteró que el congreso del estado tiene en sus manos, de que el dictamen se libere y se someta a votación.

Leer más: Reporta Sinaloa 46 contagios de Covid-19; 40 de ellos en Culiacán

“Andan diciendo, es mentira, porque Laika desinforma, no señores, el Congreso del Estado parte de su proceso legislativo, es que el gobernador te puede vetar y regresa, tienen la obligación de volver a sesionar en comisiones para sacar ese dictamen, no quiere decir que porque el gobernador te vetó, ya lo vas a dejar, no es cierto”.

Agregó que: “Si ellos vuelven a sesionar esas tres comisiones, sale al pleno, lo votan, listo, se publica y ya es una ley”.