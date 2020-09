Niño con síndrome nefrótico necesita apoyo para pagar su tratamiento en Culiacán

Sinaloa.- Pedro Antonio Leyva Vega es un niño de apenas cinco años de edad que padece de síndrome nefrótico, por lo que si familia solicita el apoyo solidario de la ciudadanía para poder solventar gastos médicos.

El pequeño se encuentra internado en el área de medicina interna del Hospital Pediatrico de Sinaloa, con un diagnostico de síndrome nefrotico el cual consiste en afectar el funcionamiento de sus riñones.

La familia originaria de Mazatlán mencionó estar desesperada al no contar con los recursos necesarios para poder solventar todos los gastos médicos que se requieren, entre ellos medicamentos que no tiene el hospital y estudios médicos de altos costos.

La enfermedad consiste en un grupo de síntomas que incluyen proteína en la orina, bajos niveles de proteína en la sangre, niveles altos de colesterol y de triglicéridos, aumento del riesgo de desarrollar coágulos de sangre e hinchazón. El síndrome nefrótico es causado por diversos trastornos que dañan los riñones. Este daño ocasiona la liberación de demasiada proteína en la orina.

Elizabeth Pérez Vega tía del pequeño comentó que su mamá esta todo el día junto a el para darle ánimos y que salga adelante, pero es necesario conseguir recursos económicos para realizarle unos estudios y una resonancia magnética el cual tienen costos desde los 4 mil pesos hasta los 7 mil y no cuentan con el apoyo de nadie. “Desde que estamos aquí es una receta tras otra y ya agotamos todos los recursos, ya tuvimos una semana en Mazatlán y vamos ya dos aquí en Culiacán, no conocemos a nadie y ya no tenemos como pagar”, expresó.

Elizabeth señaló que Pedro Antonio tiene nueve meses con el diagnostico de su enfermedad pero fue hasta hace un mes sufrió un choque nefrotico el cual le disparo la presión, convulsionó cinco veces, dos infartos cerebrales y ahorita el niño depende de más procedimientos medios para determinar que afectaciones tiene y así atacar la enfermedad que padece.

Por otra parte la familia aseguro que no han podido acudir a dependencias gubernamentales para solicitar algún tipo de apoyo medico para el niño, pues al no contar con los medicamentos el hospital y la necesitad de los mismos para la estabilidad del pequeño se dedican a buscar la forma de conseguirlos con la ciudadanía o con las áreas de trabajo social.

Los costos que generan cada estudio medico más las recetas de los medicamentos son muy elevados por ello la familia le hace el llamado a la ciudadanía o dependencias que los puedan apoyar se los agradecerían de todo corazón.

Quien desee apoyar en la situación pueden contactar a la familia al los contactos 6692068509 o al 6674123975