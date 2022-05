Niños con sordera deben ser incluidos en la educación pública de Sinaloa

Sinaloa.- Aunque el sistema de educación pública no puede rechazar a un menor con discapacidad porque violentaría su derecho humano; en la práctica, los padres de niños y niñas con discapacidad auditiva, así como los alumnos, tienen problemas para lograr la integración en las aulas, señalaron miembros de la comunidad de sordos en Sinaloa.

Primero se enfrentan al estigma y a la falta de información, que se agrava sobre todo en la zona rural por la carencia de un diagnóstico o de recursos económicos.

Atención

De esta forma, se ve interrumpido el proceso educativo para las infancias con sordera, quienes quedan relegados en la dinámica familiar y social cuando nadie puede enseñarles el lenguaje de señas mexicana o bien no son candidatos a un implante coclear.

Además no se cuenta con un diagnóstico estatal o una estadística confiable que permita entender la radiografía de personas que viven en Sinaloa con sordera total y con algún tipo de debilidad auditiva, como la hipoacusia o sordera parcial.

Aún con las carencias, la situación presupuestal mejoró este año para el departamento de educación especial de la Secretaría de Educación Pública en Sinaloa, dio a conocer a Debate la profesora Nidia Aldana, quien dirige esta área que opera con recursos federales.

Son 25 millones de pesos autorizados para operar en seis meses de 2022 contra el año fiscal anterior, que fue de un millón 800 mil pesos. Aunque alrededor de 12 millones serán dirigidos para estudiantes con aptitudes sobresalientes, programa que también dirige este departamento.

La funcionaria informó que el proyecto para Sinaloa es ampliar la cobertura con el objetivo de que también puedan atender a jóvenes con sordera y otras discapacidades en Cobaes, lo cual ya ocurría hace unos años pero se canceló.

Actualmente hay tres opciones en el nivel básico para atender a niños con discapacidad auditiva: 50 CAM, 208 Usaer y 10 CRIE. Dependiendo de la severidad y los estudios al menor, se canaliza. Actualmente son 287 niños con discapacidad auditiva quienes están inscritos en el Sistema de Educación Pública en Sinaloa en nivel de preescolar, primaria y secundaria.

Diagnóstico

Si los padres o tutores de un niño con problemas para comunicarse aún no han tenido un diagnóstico, pueden recibir una valoración integral de especialistas de forma gratuita en Culiacán, dio a conocer la profesora Nidia Aldana. El sitio indicado es el Centro Regional de Desarrollo Infantil y Estimulación Temprana (Ceredi) en Culiacán.

Esta institución forma parte de los servicios de salud del Gobierno del Estado. Son atendidos por pediatra, nutriólogo, psicólogo y terapeuta del lenguaje. Nidia Aldana, jefa de Educación Especial en Sinaloa, informó que los maestros de todo el estado y zona rural deben ayudar a canalizar a un niño o niña que aún no ha recibido un diagnóstico en caso de alguna sospecha en cuanto a discapacidad, por ejemplo, la sordera, pero también otras como autismo o asperger.

Explicó que los maestros pueden sugerir acudir a esta institución con el fin de dar un seguimiento integral a la salud del menor y mejorar así no solo su educación, sino su calidad de vida, lo cual no es obligatorio. Indicó que incluso hay padres que prefieren no solicitar el diagnóstico, ya sea por temor al estigma o bien por falta de recursos económicos para trasladarse a Culiacán.

En caso de estar interesado, el centro está ubicado en el Blvr. Emiliano Zapata, frente a la agencia Volkswagen, el teléfono es 667-499-9528. La encargada es la Dra. Eva Castro.

Sin políticas públicas

En Sinaloa, es necesario crear políticas públicas que tengan perspectiva incluyente, explicó la diputada local del PRI Connie Zazueta Castro, exdirectora del DIF.

“Nos hace falta, además de cultura cívica, que desde los tres Poderes se implementen acciones afirmativas que permitan la inclusión de todas las personas que cuentan con alguna discapacidad”, dijo la vocal de la Comisión de Familia.

“Es importante que en las instituciones educativas se haga un diagnóstico para conocer cuántos niños actualmente en Sinaloa tienen esta discapacidad y se les pueda apoyar con un implante, así como garantizarles una educación incluyente”, consideró.

“Son necesarias las acciones incluyentes como, por ejemplo, que en las áreas de atención al público de los tres niveles de gobierno haya personas que sepan el lenguaje de señas y puedan facilitar los trámites a las personas sordas”, comentó la legisladora.

También reafirmó que deben reforzarse los programas de implantes cocleares, ya que, por su elevado costo en el mercado, el cual ronda cerca de los 500 mil pesos, aproximadamente, no son accesibles para toda la población.

“No podemos permitir la exclusión por algún tipo de discapacidad”, expresó.

Opciones para la niñez con sordera

Estudiar en una Unidad de Servicios de Apoyo a la Educación Superior (Usaer), hay escuelas que pertenecen a esta red.

Centro de Recursos e Información para la Integración Educativa (CRIE), hay capacitaciones para maestros, padres y alumnos.

Los niños con sordera total pueden acudir a un Centro de Atención Múltiple (CAM) para aprender la lengua de señas desde pequeños.

Los Datos

Lugar. El Departamento de Educación Especial está en las instalaciones de la Sepyc y SEP en Culiacán, en el edificio Jaime Torres Bodet, en la plaza de los Valores.

Contacto. Blvr. Pedro Infante, Col. Recursos Hidráulicos, o llamar al 667-846-4200 ext. 3250, 3251, 3252 y 3253.

Contexto

Demandan mejoras

El pasado 5 de mayo, Debate publicó una mesa de análisis con personas de la comunidad de sordos en Sinaloa, donde criticaron la falta de políticas públicas para favorecer su inclusión en actividades educativas.

Necesidades

Entre las propuestas expresadas está incrementar el acceso a intérpretes de lengua de señas mexicana, sobre todo como personal de apoyo en escuelas públicas para que los niños y niñas con sordera puedan acceder y comprender mejor los contenidos académicos, ya que en algunos casos los padres son quienes deben contratar o pagar a un intérprete para sus hijos; en otros casos, los menores, al incorporarse a una escuela regular, tienen muchas dificultades para el aprendizaje.

Otra propuesta es abrir una escuela bilingüe bicultural en Sinaloa para alumnos con discapacidad auditiva.