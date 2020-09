Niños en comunidades de Sanalona, Culiacán, sin señal para las clases a distancia

Sinaloa.- En la sindicatura de Sanalona, municipio de Culiacán, también hay comunidades en donde no llega la señal, y los niños están batallando para hacer sus tareas, lo que tiene preocupados a los padres de familia.

Una habitante de la comunidad de Los Mayos explicó que a este poblado asisten a la escuela niños de dos comunidades más que en la actualidad estudian desde sus casas, y muchos de ellos no han podido seguir las clases por televisión porque la señal no llega bien. Aquí para tener señal se tiene que contratar televisión de paga, y hay padres que no pueden pagarla.

El síndico Eduardo González Aguilar explicó que aunque no se han acercado familias a comentarle directamente el problema por el que están pasando, ha tenido conocimiento de que algunos niños han tenido dificultades para mandar sus tareas o para hacerlas por no contar con la tecnología necesaria.

El secretario de Educación Pública y Cultura, Juan Alfonso Mejía López, explicó que la clave con estos niños que no cuentan con la tecnología es el profesor. Pidió que si hay comunidades en donde los padres no han tenido contacto con el profesor, se lo hagan saber.

Ahorita, en la Sepyc se está trabajando de forma fuerte en tener contacto con los niños, saber en dónde están y cuáles son las carencias que tienen para implementar la mejor estrategia educativa, acorde a sus necesidades. Al final del ciclo escolar pasado dio mucho resultado trabajar mediante cuadernillos, detalló.

El funcionario estatal pidió a los padres de familia no desesperarse y por ningún motivo alejar a sus hijos del plan educativo, pues se está trabajando para combatir la deserción escolar. Indicó que en algunas comunidades los profesores, siguiendo todos los protocolos de salud correspondientes, acuden hasta dos veces a la semana para conocer las necesidades de los niños y darles las indicaciones sobre las actividades que tienen que realizar.

En otros casos, en los cuales las madres de familia trabajan, los maestros se están adecuando a sus horarios para que les manden las evidencias de los trabajos de los niños. La Sepyc dijo que está viendo cómo sí se puede, finalizó Mejía López.