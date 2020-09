Niños hacen peticiones en conversatorio "La niñez habla" en Sinaloa

Culiacán.- La creación de un centro de ayuda para las familias; la garantía del acceso al internet para toda la niñez en Sinaloa; así como la inclusión de las lenguas maternas en la educación básica, fueron algunas de las peticiones que niñas y niños realizaron durante el primer conversatorio “La niñez habla”.

Este conversatorio se realizó en línea a través de plataformas digitales, mismas que permitieron la conexión con niñas y niños del municipio de El Fuerte, Culiacán, Navolato, Guasave y Angostura, quienes junto con autoridades de los diferentes niveles de gobierno realizaron una charla dónde resolvieron algunas de sus dudas sobre los derechos, y además hicieron peticiones.

Elías Nicolás, de 11 años y perteneciente al grupo de Scouts de México se manifestó al solicitar la creación de un centro de apoyo familiar, que busque brindar la atención a aquellas familias con hijas e hijos, que requieren algún servicio para ellas y ellos.

“Tenemos derecho a un ambiente cómodo y sano, es porque en la mayoría de las casas hay mucha violencia familiar donde no se están respetando su derecho, y por eso yo le pido al gobierno mexicano que pueda hacer un centro de rehabilitación para las familias, para que ya no esté pasando eso y los niños no la pasemos mal”, manifestó.

Por su parte, Grettel Yaneli, de 9 años y perteneciente a la comunidad indígena de Capomos, en El Fuerte, expresó la importancia de contar con el estudio de las lenguas maternas en la educación básica, de esta forma dijo, poder rescatar las lenguas indígenas que prevalecen en los estados.

“Quisiera que tuviéramos más maestros indígenas que sepan hablar la lengua materna, para que también nos ayuden a aprender”, puntualizó.

Gael Iván de 11 años y perteneciente al municipio de Guasave, hizo hincapié en la importancia de garantizar el reconocimiento de los derechos de niñas, niños y adolescentes, e invitando para que ningún niño o niña trabaje en los campos.

Engelberto, Kimberly, Georgia Nicole así como Elías Nicolás, Grettel Yaneli y Gael Iván coincidieron en la importancia de garantizar el acceso a las tecnologías para que la niñez y adolescencia tengo de esta forma un acceso seguro a la nueva forma de educación en línea.

Durante este conversatorio se contó con la presencia del titular del Sistema de Protección Nacional, Ricardo Bucio Mújica, quien les recalcó a la niñez la importancia de que las autoridades y la sociedad conozca las inquietudes que tienen en diferentes temas, como dónde y cómo viven los tiempos de pandemia, para poder generar acciones que ayuden a satisfacer cada una de sus necesidades.

Cabe destacar que tan sólo en Sinaloa, existen alrededor de 964 mil 584 niñas, niños y adolescentes de 0 a menos de 18 años, de 0 a 5 años son 309 mil 870; y 322 mil de 6 a menos de 11 años y 12 a 17 son 332 mil 800.

Por su parte la Procuradora de Niñas, Niños y Adolescentes, Claudia Josefina Verduzco, autoridad invitada para darle seguimiento oportuno a cada una de las expresiones de la niñez, hizo el compromiso de hacer llegar las peticiones a las autoridades competentes para de esta forma darles certidumbre a las inquietudes de cada uno.

La Secretaria Ejecutiva del Sistema de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes (SIPINNA), Margarita Urias Burgos, reconoció la importancia de realizar este tipo de ejercicios para conocer más de cerca cuáles son las inquietudes y/u opiniones de la niñez, y de esta forma poder generar políticas públicas encaminadas a darles una solución.

Se contó además con la participación de Gabriela Polo, del SIPINNA Nacional y la Presidenta Municipal de Angostura, Aglaé Montoya, quienes reconocieron la importancia de realizar este tipo de encuentro para conocer dónde se tienen deficiencias para atender a esta población.