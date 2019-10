Niños, las víctimas más vulnerables de la violencia ocurrida en Culiacán

Culiacán, Sinaloa.- A raíz de los hechos violentos que paralizaron a la ciudad de Culiacán el pasado jueves 17 de octubre, la solidaridad de los ciudadanos se ha hecho presente en diversos aspectos, uno de ellos el ofrecimiento de atención psicológica de manera gratuita para la población que ha tenido secuelas como consecuencia de haber presenciado violencia extrema.

Las víctimas más vulnerables de esta situación son los niños, que cuentan con menor capacidad y recursos psicológicos para comprender y superar lo acontecido.

En Culiacán, uno de los primeros consultorios que comenzó a circular publicidad para ofrecer atención psicológica gratuita después del jueves de terror vivido fue Moreno & Núñez: Centro de Psicoterapia Integral.

Claudia Karyme Moreno Núñez, psicóloga clínica con diez años de experiencia, narró para EL DEBATE cómo nació esta iniciativa: «Al ver lo que pasaba e imaginar cómo estarían tantas personas afectadas, comuniqué a mis compañeros de mi intención, y todos me respaldaron». En este centro laboran siete psicólogos y un pedagogo.

Niños presenciaron escenas de extrema violencia en Culiacán

La experta en tratamiento psicoterapéutico explicó las pautas a seguir en estos casos: «Lo que yo sugiero a los papás, independientemente de la edad que tengan los niños, es que les digan la verdad, de todo lo que está ocurriendo; cuando suceda un evento donde no sepamos lo que va a pasar, explicarles y llevarlos a que se den cuenta que están seguros».

Dijo que hay que explicarles que están con un papá o mamá que cuida, que es seguro, que protege y acompaña, y que ellos vayan aprendiendo que tienen redes de apoyo fuertes y sólidas, como papás, abuelos, tíos y otros cuidadores: «A los niños que les tocó presenciar el evento, explicarles lo que pasó con un lenguaje claro y sencillo, de acuerdo a la capacidad de comprensión que tengan».

Karyme Moreno explicó que en estas situaciones los niños, sobre todo los más pequeñitos, van a buscar autorregularse: «¡Ay, es que hay gente mala» —pensarán—, sobre todo por la fantasía que ellos manejan todavía: «“La gente mala puede venir a mi casa”, por eso hay que explicarles que los malos están con los malos y que este es un evento que se presentó, donde también hubo buenas personas que ayudaron a quienes estaban en peligro, por eso es importante explicarles para que ellos puedan procesar esa información», aseguró la psicóloga infantil.

Comentó que el niño puede estar manifestando ciertos tipos de conducta: «Mi sugerencia es que siempre hay que buscarles apoyo, sobre todo si después de un mes el niño continúa manifestando juegos simbólicos, expresiones como “te voy a matar”, que entre ellos toman este tipo de juegos, eso quiere decir que no se han autorregulado».

Añadió que hay que explicarles esta situación a los maestros y al personal de apoyo para que estén enterados de que el niño puede estar con miedo, irritable o tener conducta de regresión que no tenía antes del evento: «Como adultos, les pido que sean tolerantes, porque a lo mejor el niño no quiere salir de casa, está temeroso; y si escucha un ruido, puede llorar; decirles que lamentablemente ocurrió un hecho muy feo, pero que no se repite todos los días».

En el centro de psicoterapia Moreno & Núñez ya han atendido a alrededor de cuarenta personas desde la semana pasada de manera gratuita, que refieren síntomas relacionados a los hechos violentos: «Yo los invito a que se atiendan. Si están somatizando, que se atiendan inmediatamente. Somos muchos profesionales de este campo que estamos dando atención gratuita, y me parece muy padre que nos estemos uniendo en esto», concluyó Karyme Moreno.

Niños con trauma por violencia

Por su parte, la psicóloga clínica Laura Llamile Inzunza Castro hace un par de días ofreció el taller infantil «Paz en mi mundo» de manera gratuita, dirigido a niños de 4 a 12 años. La especialista con más de quince años de experiencia dijo que lo planeó como una contribución a la sociedad y teniendo en mente a los niños que se vieron afectados con las escenas de extrema violencia vividas el pasado jueves en la capital del estado de Sinaloa.

En este taller, de dos horas de duración, se trabajó con los niños de manera lúdica por medio de juegos y dinámicas para que se reconozca la emoción y darle el valor que tiene: «Si los niños están tristes, asustados, tienen miedo, están frustrados; lo que ellos sientan, que lo expresen; es lo primordial, que puedan ponerle un nombre a su emoción, que lo puedan expresar. Desde el momento en que los niños lo reconocen y lo expresan, ya la emoción se relaja, se libera, y el niño sana».

Resaltó que la emoción es pura energía, y si no se expresa verbalmente, va a manifestarse de otra manera, de ahí la importancia de trabajar con la inteligencia emocional y si el niño lo expresa y lo verbaliza, esa energía sale y fluye.

«En mi experiencia, me ha tocado ver muchos niños y niñas, eso me llena de satisfacción personal y profesional desde la perspectiva de la calidad humana», concluyó.

Además de estas iniciativas privadas, también la Facultad de Psicología de la UAS estará ofreciendo atención gratuita para la población en general, solo es necesario acercarse a las instalaciones, ubicadas en Ciudad Universitaria, o comunicarse al teléfono 667-716-1129. De igual manera, se puede buscar atención de la Secretaría de Salud, a través de las Unemes Cisames, de manera gratuita, indicó la directora, Nancy Niebla López, en Blvd. Lola Beltrán 101-B, Rincón del Humaya, teléfono: 1-46-95-09.

Estrés postraumático en niños

En diferentes estudios se han analizado las consecuencias que sufren los niños que han sido testigos de violencia en la calle. La primera alteración que aparece en la mayoría de los niños es el trastorno de estrés postraumático (TEPT), por lo que este problema es uno de los más comunes.

Algunos otros, como la agresión, el decremento de las habilidades escolares y los niveles bajos de satisfacción también forman parte habitualmente de los efectos producidos por la exposición a situaciones de violencia extrema.

El TEPT es un trastorno que algunas personas presentan después de haber vivido o presenciado un acontecimiento impactante o peligroso, y las personas que los sufren en su mayoría pueden tener dificultades pasajeras para seguir con sus vidas, pero con el tiempo y un buen cuidado personal usualmente mejoran.

