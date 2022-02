¡Niños podrán regresar a las aulas! Rehabilitarán escuela primaria Genaro Estrada en Culiacán

Culiacán, Sinaloa.- En 15 días la escuela primaria Genaro Estrada ubicada en la colonia Bachigualato, en Culiacán, Sinaloa, contará con los servicios de agua potable, drenaje, luz eléctrica y tendrá los baños, lavabos y mingitorios funcionales para que los niños puedan regresar a tomar clases presenciales.

Fue por medio de una manifestación realizada por los padres de familia, maestros y alumnos en la Calzada Aeropuerto que dieron a conocer que el plantel había sido saqueado y dañado y por ese motivo los niños no podían acudir a clases presenciales y estaban desesperados porque los estudiantes no estaban aprendiendo igual y muchos ya no se estaban conectando a las clases virtuales porque no tenían internet.

Pedían que si no les arreglaban la escuela les consiguieron unas instalaciones cercanas. Este día personal del Instituto Sinaloense de la Infraestructura Física Educativa (ISIFE), acudieron al lugar e hicieron el levantamiento de las necesidades, explicó Hugo Echave Meneses, titular de este Instituto.

Explicó que el tema es muy complejo porque el plantel presenta muchos daños por la antigüedad y porque fue vandalizado, para ponerlo en condiciones para operar se requiere de una cuantiosa inversión, pero se va a trabajar en lo más urgente para que los niños puedan regresar a las aulas.

De acuerdo al director del ISIFE la mitad de las escuelas del estado tienen algún deterioro o daño por lo que las autoridades y padres de familia han solicitado algún tipo de apoyo y se ha estado apoyando con lo más necesario como es la luz eléctrica, agua y arreglo de baños.

El funcionario detalló que lo que más se llevaron los delincuentes fueron el cableado eléctrico, la tubería del agua, los accesorios, tazas de los baños.

Los daños menores que le realizaron los delincuentes a las escuelas, al gobierno del estado le representa de entre 250 mil a más de 300 mil pesos arreglar, pero hay escuelas en donde se requieren grandes sumas debido a que los daños ocasionados por los saqueos fueron mayores.

Lo más que pudieron haber obtenido los ladrones son 20 mil pesos por lo que se robaron de las escuelas y afectaron a cientos de niños en cada plantel y también afectaron con millones de pesos al erario público.