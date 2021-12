Niños y adultos sufren quemaduras por detonaciones de "cuetes" en Culiacán, Sinaloa

Culiacán, Sinaloa.- Pese a que en Culiacán está prohibido la venta y manipulación de “cuetes”, ya que en el artículo 59 del Bando de Policía y Gobierno establece como falta agravada la venta, compra, posesión y manipulación de pirotecnia, la noche del 24 y durante el día 25 de diciembre 4 fueros los lesionados y un incendio a causa de la detonación de estos artefactos.

El llamado a no vender y usar cuetes se realizó por parte de las autoridades y asociaciones que año con año buscan generar conciencia en la ciudadanía, pero sobre todo en los adultos quienes son los máximos responsables de cuidar a los niños para evitar las graves quemaduras y hasta accidentes como incendios.

Sin embargo, pocos fueron quienes atendieron estas recomendaciones, ya que, en la sindicatura de Costa Rica un menor de edad de 15 años le explotó un “cuete” en una de sus piernas provocándole quemaduras y ruptura de ligamentos por lo que de inmediato fue sometido al quirófano.

También un niño de 11 años de edad, pero del municipio de Durango fue trasladado hasta un hospital de Culiacán pues al manipular la pirotecnia sufrió la amputación en los dedos de una de sus manos.

Uno más se registró en la sindicatura de Sanalona, el cual se trata de un hombre adulto de 46 años de edad que resultó con graves lesiones por la detonación de “cuetes”, pues le estalló un cuete en la cara y este ocasionó que perdiera el ojo izquierdo.

Por último, Francisco “N” de 32 años de edad sufrió también quemaduras en una de sus manos y rápidamente fue atendido en urgencias en el Hospital del IMSS No 1.

Estos lamentables sucesos se deben a la falta de conciencia de que esta faceta del uso de la pirotecnia ya se debe eliminar de la cultura, porque el hacer uso de los “cuetes” es un peligro y no es un juguete, es poner en riesgo todo lo que está alrededor de ese pequeño artefacto, consideró Saúl López Pacheco, representante de la Fundación Shrines en Culiacán.

Preciso que son las personas adultas las responsables de que sucedan estos accidentes, pues son ellos quien les dan estos “cuetes” y ponen al alcance para que en la fiesta sobre todo decembrina los quemen por supuestamente diversión, reconoció que en comparación con años anteriores en esta temporada no se vieron tantos vendedores de “cuetes” en el centro de la ciudad, ni en tianguis.

Saúl Pachecho, manifestó que lo que se debe hacer para que no haya más pirotecnia en Sinaloa es que los diputados de la 64 legislatura aprueben la iniciativa que se presentó en la que piden se prohíba la venta de “cuetes” a los niños y de esa manera se eviten los graves accidentes que provocan en el cuerpo humano.

“Se debe hacer énfasis en el adulto a que la pirotecnia no es un juguete, y un adulto que es responsable no le da “cuetes” a un niño, y se debe hacer un esfuerzo en conjunto sociedad, municipio y gobierno para acabar con estos fenómenos que no están permitiendo que se viva la armonía”, planteó.