Niños y ancianos entre los más expuestos al coronavirus

Sinaloa.- Las personas con mayor riesgo de contraer coronavirus (Covid-19) son los menores de 5 años, mayores de 65 o quienes tienen enfermedades de base, como asma, bronquitis, enfisema, enfermedades pulmonares crónicas, enfermos de riñón, de VIH, hígado o cáncer, subrayó el doctor Adrián Flores, infectólogo y colaborador en el área de Infectología en la Facultad de Ciencias Químico Biológicas de la UAS, tras la confirmación del primer caso en Sinaloa.

No obstante, aclaró que esto «no quiere decir que las demás personas no se deban proteger, pero sí hay que dimensionar bien las cosas, por lo que no hay que tener pánico no justificado, solo hay que enterarnos de la situación por los medios indicados».

El especialista compartió que, en relación con el riesgo, si se compara influenza con esta infección nueva de coronavirus, la influenza tiene más capacidad de afectar y son más frecuentes las complicaciones de muerte que de coronavirus. «Esto no quiere decir que no nos debamos cuidar, (sino) para que no entren en pánico», aseveró el especialista.

Características del virus

Por su parte, José Guadalupe Rendón Maldonado, investigador de la Facultad de Ciencias Químico Biológicas de la UAS, recordó que este virus ha existido desde que hay información de agentes microscópicos, que incluso tienen una particular característica de recombinar, intercambiar y modificar su genoma, y aunque viven de manera natural y su hábitat son algunos animales, y a pesar de que el ser humano no debería tener estos virus, eventualmente se infecta.

El profesor investigador, quien imparte las materias de Microbiología, Parasitología y Virología en la UAS, explicó que cuando existe un nuevo virus mutado, el sistema inmunológico no reconoce estas nuevas proteínas mutadas del virus, y por lo tanto no tiene las herramientas para eliminarlo: «Entonces, se exacerba la sintomatología, adicionamos a esto que el paciente tenga una inmunosupresión (disminución o anulación de la respuesta inmunológica), hay una baja en sus defensas, ahí es cuando estos virus aprovechan esas bajas y proliferan, llegando a desencadenar un cuadro clínico inusual», detalló.

Añadió que, si un sistema inmunológico está apropiado; es decir, con una nutrición y balance en ejercicio, el coronavirus puede pasar desapercibido.

El factor temperatura

Además, informó que lo que se conoce de los coronavirus es que estos se mueren a temperatura ambiente; sin embargo, mientras exista un fluido biológico con células infectadas, independientemente de la temperatura en el ambiente, el virus va a permanecer vivo en condiciones secas, donde este se inactiva con la temperatura: «Mientras haya células vivas en un fluido, aunque sea a una temperatura ambiente de 40 o 20 grados o menos, mientras haya células vivas, este permanece vivo», señaló.

Sobre los mitos de estos nuevos virus, expuso que no se tiene ningún tratamiento efectivo contra estos, puesto que son intracelulares obligados, y se tendría que destruir la célula que los hospeda.

«Como mito podemos decir que cualquier persona que adquiera el virus no necesariamente deba ir al hospital. Podemos estar en contacto con la gente, y no necesariamente nos da. La realidad es que si yo me infecto y mi sistema inmune está comprometido, tengo mucho riesgo de desarrollarlo con un desenlace quizá fatal», indicó.

En ese sentido, detalló que la principal característica de estos virus es que en condiciones ambientales el virus es capaz de mutar su genoma, y el problema es que el virus se acomoda y se integra en el genoma de la célula, y no hay manera de eliminarlo.

El coronavirus —como se conoce— se transmite por el contacto a través de la saliva, estornudos, tos o al tocar las secreciones con la mano, por ello se requiere tomar las medidas necesarias para evitar un contagio.

La llegada del virus a México

El viernes 28 de febrero, autoridades federales confirmaron los primeros tres casos de coronavirus (Covid-19) en México. Detallaron que se trataba de tres personas que coincidieron en una convención en Italia, hombres de 35, 41 y 59 años de edad, todos casos importados.

Fue el sábado por la mañana cuando el gobernador de Coahuila, Miguel Riquelme Solís, confirmó el primer caso en su estado, y lo que sería el cuarto confirmado en el país, una mujer de 20 años que estuvo en Milán, Italia.