¿No alcanzaste lugar? UAS ofertará nuevas fichas para el nivel medio superior y superior

Culiacán, Sinaloa.- La Universidad Autónoma de Sinaloa (UAS) a través del rector, Jesús Madueña Molina informó que el próximo lunes 21 otorgará más fichas para el nivel medio superior y superior para el ciclo escolar 2022-2023 y la plataforma de preinscripción estará habilitada desde las 8:00 de la mañana.

Detalló que en el nivel para bachillerato originalmente se ofertaron 24 mil 847 fichas y de las cuales ya han sido asignadas 21 mil 428, quedando disponibles 3 mil 419 fichas y se ofertarán 7 mil 966 fichas nuevas.

"Estás que quedan disponibles pertenecen a comunidades rurales principalmente, a extensiones que tenemos en algunos lugares y estás fichas a veces se terminan y damos más pero como son comunidades pequeñas donde hay alta marginación esperamos a que te han posibilidad de poder inscribirse".

Jesús Madueña explicó que para el nivel superior se va ampliar con 10 mil 056 fichas más y subrayó que el área de la salud es la que presenta más demanda por lo que para la carrera de Médico general se destinarán 500 fichas más, ya que originalmente se ofertaron 900 fichas.

Hizo un llamado a los padres de familia y a los alumnos a estar muy atentos el día lunes para el proceso de preinscripción y dijo que es muy importante no ingresar la Curp en más de un equipo, pues el sistema lo bloquea por lo que no los dejará avanzar y no podrán obtener ficha.