No basta con hacer atlas de riesgo, opinan especialistas

Sinaloa.- A la polémica que cada año y en plena temporada de huracanes se reaviva ante los cuestionamientos por la existencia o no de un atlas de riesgo que ayude a enfrentar los riesgos de inundación, se sumaron voces de especialista en temas de urbanismo, hidráulica y el propio director nacional de Protección Civil, quienes, en opiniones encontradas, hablaron de la necesidad de contar con esta herramienta, pero también de reforzar el aspecto institucional para el manejo y la actualización de los mismos y no hacer atlas solo por rehacer las cosas.

Justo a un año de las inundaciones por la depresión tropical 19-E en la entidad, fenómeno que solo en Culiacán causó la muerte de cuatro personas, y ante el deceso reciente de una joven hace dos semanas durante otra intensa lluvia en la capital sinaloense, el urbanista Ignacio Kunz Bolaños y el ingeniero Óscar Guerrero Angulo, especialista en temas hidráulicos, reconocieron la importancia de los análisis de riesgo, aun cuando no evitan inundaciones.

«Se debe entender que el atlas de riesgo sirve para dos cosas: una, para prevenir posibles peligros, en caso, por ejemplo, de la existencia de una planta de gas cerca de una escuela; y, dos, para que en caso de que ocurra un problema, se tenga un sistema de atención del evento», subrayó Kunz Bolaños, quien en 2011 realizó un atlas de riesgo para la ciudad de Culiacán, que, a pesar de ser considerado por Cenapred como modelo para el país, se perdió por no pagar el Gobierno municipal la anualidad para que siguiera alojado en el servidor que tenía los derechos de la librería original para su operación.

De acuerdo con Ignacio Kunz, ya son al menos tres atlas de riesgo los que se han hecho para Culiacán: el primero en 2009; luego el de él, en 2011; y uno más entre 2015 y 2016 que «nadie conoció» y que se encargó junto con un programa de desarrollo urbano a una empresa de comunicación o mercadotecnia colombiana.

Atlas son útiles, pero...

El director nacional de Protección Civil, Óscar Zepeda Ramos, reconoció en entrevista telefónica para EL DEBATE que no contar con un atlas de riesgos es como entrar a una cirugía sin tener una placa de rayos X o una tomografía: «Estaríamos un poco experimentando, y el no tener claridad implica no solo que hagamos las cosas mal, sino reforzar los procesos que producen riesgos».

Sin embargo, aclaró que no es un tema sencillo, y por eso pasan cosas como en Culiacán, en donde una vez que se hace un atlas, las autoridades locales lo abandonan o no lo actualizan, o, por otro lado, lo encargan a personas que no tienen idea de lo que se debe hacer: «No solamente es un tema de llevarlo a cabo, sino también de institucionalizar el análisis de riesgo para que la herramienta que se desarrolle sea permanente, de acceso sencillo, sea pública y sea rectora en los nuevos procesos de planeación de desarrollo urbano o de ordenamiento de territorio», aconsejó.

Recordó que, de acuerdo con la Ley General de Protección Civil, es la autoridad local a través de los cabildos quien tienen en primera instancia la responsabilidad del análisis de riesgo, que incluso la ley establece subsidiaria entre los tres niveles, considerando al atlas nacional la suma de los atlas municipales.

Sin embargo, admitió que esta dinámica ha sido un poco al revés, y el atlas nacional de riesgos, un instrumento a cargo del Cenapred, ha generado información con mucho detalle que suple la carencia de información de algunos fenómenos a nivel local: «Ahí es cuando surge la pregunta de si todas las autoridades locales tienen capacidad técnica, financiera y de operación para llevar a cabo la instrumentación», refirió Zepeda Ramos.

Confirmó incluso que de los 2456 municipios que hay en el país, solo 500 cuentan con atlas de riesgo, pero afirma estar convencido de que esto no quiere decir que todos deban contar con esta herramienta, pues admite que no todos tienen recursos ni capacidades.

Admitió también la existencia de muchos problemas asociados a la parte institucional, en donde la ley es clara en el sentido de que los municipios tienen que elaborar un diagnóstico de peligro, pero tampoco se debe caer en un círculo vicioso en donde ninguno de los tres órdenes de Gobierno tiene los recursos para estos proyectos y ante ello los municipios dicen no contar con información.

El director nacional de Protección Civil hizo énfasis en que «no es necesario tener atlas municipales, pues el atlas nacional de riesgos en su vertiente de identificación de peligros tiene escalas de resolución óptimas para la planificación territorial». Incluso añadió que al mapa nacional de susceptibilidad para el deslizamiento de laderas y al atlas nacional de riesgos por inundaciones, cuyo mapeo a cargo de Conagua es de alrededor del 30 por ciento del territorio nacional, son dos herramientas recomendables: «Pero nos encontramos con estados y municipios que reinventan la rueda y quieren volver a hacer un análisis hidráulico respecto a inundaciones cuando ya existe por lo menos una base técnica-científica, bien elaborado y con la supervisión del Centro Nacional de Prevención de Desastres», señaló el funcionario federal.

La necesidad de un plan pluvial

Por su parte, José Óscar Guerrero, especialista en hidráulica e investigador de la UAS en retiro, reconoció que la situación de riesgos por lluvias para la ciudad sigue siendo grave, pues hay mucha infraestructura que se necesita construir para reducir el problema. Y aunque ya están trabajando en el proyecto del dren Bacurimí, uno de los más emblemáticos por los estragos que ha generado en la zona de Valle Alto, el ingeniero recordó que toda la ciudad tiene una serie de conflictos de tipo pluvial.

Sobre el dren Bacurimí, explicó que el proyecto consiste, básicamente, en canalizar la parte baja del dren, todo lo que está aguas debajo de Valle Alto hasta descargar al río Culiacán, esto en una primera etapa que, aunque no resuelve el problema en su totalidad, ayuda bastante.

Sobre el atlas riesgo, el ingeniero admitió que definitivamente esto no resuelve los problemas de drenaje pluvial, sino que son un diagnóstico sobre los niveles de riesgo en los distintos lugares de la ciudad y en función de ellos se pueden hacer recomendaciones sobre las obras prioritarias que se deben construir, esa como una función principal: «Pero los atlas que regularmente existen no siguen una metodología científica, están de alguna manera muy superficiales, no son resultado de un análisis hidrológico, hidráulico, para determinar el nivel de riesgo de las inundaciones, esa es la carencia que tienen los atlas de riesgo actuales».

Al hablar de prioridades para aminorar situaciones de riesgo, el especialista en temas hidráulicos habló de la importancia de que la ciudad tenga un plan de drenaje pluvial que no existe, debido a que la ciudad está creciendo de forma caótica en cuanto a su infraestructura pluvial porque cada desarrollador diseña de manera aislada la parte que le corresponde, por ejemplo, a un arroyo.

«Se requiere un proyecto integral de toda la cuenca de un arroyo, la geometría completa, para que cuando llegue el desarrollador no construya conforme a su criterio, sino conforme a un proyecto de drenaje pluvial, que haya una política de Gobierno para construir lo que viene», urgió.

Más sobre el atlas de Culiacán

Sobre el atlas de riesgo elaborado en 2011, el urbanista Ignacio Kunz recuerda que ante la información susceptible para la seguridad del municipio que contenía, pues exponía los riesgos en materia industrial, por ejemplo, tuvo que formar un convenio de confidencialidad.

Sin embargo, el problema por el que dejó de operar fue porque el municipio en vez de pagar los 80 dólares que en aquel momento se exigía para la permanencia del atlas en un servidor (maps server), optó por mudar el programa a un servidor del Implan, proceso que complicó su reparación porque las librerías solo funcionaban en el servidor original y esto impedía realizar las simulaciones.

Recuerda incluso que, en enero del 2015, en medio de la polémica por este atlas, fue abordado por autoridades municipales, quienes le cuestionaron por qué no funcionaba, y les explicó que esto se debió a la suspensión del pago y al intento de mudarlo de servidor, errores que se podían corregir regresándolo al sitio original, pero previa contratación de los servicios del especialista en programación que había desarrollado el proyecto, alrededor de 20 mil pesos.

En la actualidad, Kunz afirma que sería muy complicado rescatarlo, pues los especialistas que colaboraron con él en el desarrollo de las simulaciones y del trabajo de geología fallecieron uno en diciembre del 2018 y el otro en enero del 2019.

Tragedias por las lluvias en Culiacán

5/09/2019.- Las lluvias de hace dos semanas, que según mediciones de Conagua fue de 120 milímetros en Culiacán, ocasionó la muerte de una joven de 17 años que cayó a una boca de alcantarilla deteriorada, además de caos y varios sectores inundados.

20/09/2018.- Hoy hace un año de la depresión tropical 19-E, que desde un día antes azotó la parte norte del estado; en Culiacán inundó decenas de colonias y provocó la muerte de al menos cuatro personas que fueron arrastradas por las aguas. También hubo cuantiosos daños materiales.

Nueva opción desairada

En 2016 o 2017, Kunz propuso al Ayuntamiento rescatar el atlas, a con un costo de 120 mil pesos, y aunque se dijeron interesados, no hubo seguimiento.