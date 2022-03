No cederá a peticiones del SNTE 27, asegura la titular de la Sepyc en Sinaloa

Culiacán, Sinaloa.- Graciela Domínguez Nava, titular de la Secretaria de Educación Pública y Cultura (Sepyc), señaló que no cederán a los peticiones que hace el líder sindical y que están dispuestos a llegar a una negociación siempre y cuando sea posible.

Esto después de que el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación de la sección 27 llamaran a paro de labores para hoy y mañana. Ante los señalamientos del sindicato, reiteró que no están violando los derechos laborales de los maestros ni desconociendo al sindicato si no todo lo contrario y están buscando trabajar a la par.

“Es suspensión de actividades, suspensión de clase porque un paro laboral tiene que se justificado con un pliego petitorio de carácter laboral”.

La secretaria de educación en Sinaloa, señaló que no hay motivos para que el sindicato siga perjudicando a los alumnos negándoles el derecho de tomar clases por estar en tintes políticos.

Leer más: Operativo Cuaresma lleva una visita de 300 comercios a partir del 28 de febrero en Sinaloa

Una de las peticiones del SNTE 27 es la destitución del subsecretario de educación básica en el estado, Horacio Lora Oliva a lo que Domínguez Nava aseguró que no era posible acceder a ello. Mencionó que no habrán sanciones a quienes si se sumen a paro de labores pues no quieren perjudicar a los maestros de seguir instrucciones del dirigente.