No compete al municipio de Culiacán el retiro de propaganda de campañas electorales

Sinaloa.- No compete al Ayuntamiento de Culiacán el retiro de propaganda de las campañas electorales, aseguró el director de Inspección y Vigilancia, Luis Alfonso Meza Espinoza.

Ante la culminación de las campañas electorales en el estado de Sinaloa, informó que es acción del Instituto Estatal Electoral el retiro de propaganda por campaña electoral, e incluso les impone reglas de alrededor de 10 días para quitar la publicidad a partir de la fecha estipulada. “Nosotros ahí no participamos”, aseguró.

El Instituto es quien interpone sus multas o castigos a cada uno de los partidos. Ni siquiera en aquellos casos donde el retiro de dichos anuncios no se lleva a cabo en el periodo correspondiente, el Ayuntamiento interviene.

En donde el municipio puede participar es en el caso de que estén en espacios que no tengan permiso de las autoridades y, en este caso, la acción fue directamente hacia las empresas, quienes ya cuentan con aviso, posterior a ello es necesario que se acerquen al Ayuntamiento a pagar.

De no ser así, no se les permitirá hacer ningún otro trámite. Aún no se ha determinado la fecha límite para que realicen el pago.

