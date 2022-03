No es ninguna gracia lo que hace el gobernador: Estrada Ferreiro

Culiacán, Sinaloa.- Para el presidente municipal de Culiacán, Jesús Estrada Ferreiro, no es ninguna gracia que el gobernador Rubén Rocha Moya haya ofrecido pagar 20 millones de pesos para cubrir los meses atrasados que se les deben a las viudas de policías.

El alcalde señaló que lo único que está haciendo el mandatario estatal con este apoyo es comprometer al Ayuntamiento a que este y el próximo año el municipio tenga que erogar 40 millones de pesos anuales para este compromiso, cuando no tiene ninguna obligación de pagarle nada a nadie que no esté en la ley ni en la Constitución Política.

Leer más: No tenemos la obligación de pagarle nada a nadie que no esté en la ley: Estrada Ferreiro

Mencionó que había un contrato con los policías que ya fallecieron y que se estaba cumpliendo cabalmente y hasta un aumento del 100 por ciento, pero aclaró que no se pueden sujetar a una ley absurda, pues los quieren obligar a pagar igual que a los policías estatales y no se tiene el recurso.

Ante la inviabilidad de homologar las pensiones de la viudas de policías municipales con las de los agentes estatales, Estrada Ferreiro reafirmó que mantiene su controversia constitucional para frenar lo que mandata el Congreso del Estado, y así lo declaró este jueves previo al inicio del foro de Bienestar Social para el Plan Municipal de Desarrollo 2021-2024.

Incluso advirtió que el resolutivo de esta controversia interpuesta ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación para echar abajo la reforma a la Ley de Seguridad del Estado de Sinaloa podría tenerlo en un par de meses más.

Leer más: Gobernadores son empleados de AMLO: Presidente Nacional del PRD

A pregunta expresa de que el grupo de viudas de policías ha manifestado en reiteradas ocasiones buscar al presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, para que le dé una solución a esta problemática, externó: “que lo busquen si quieren. El presidente está enterado de todo. Y los 20 millones de pesos que no acepté es porque no quiero comprometerme a que después me siga obligando a pagar ese tipo de prestaciones que son 40 millones de pesos al año para toda la vida”.