No es obligatorio el regreso de los internos de pregrado a hospitales: UAS

Sinaloa.- El Rector de la UAS, Juan Eulogio Guerra Liera dio a conocer que en la reunión virtual con el Gobernador del Estado comentó también el tema de los Médicos Internos de Pregrado, en el que señaló que no es obligación su regreso a los hospitales.

“Comentamos esta situación del internado, donde las universidades están respaldando a sus estudiantes (…) no los pueden obligar; quienes tienen enfermedades crónico degenerativas se van para sus casas y se les mantiene la beca; quienes no tienen esas enfermedades y deciden quedarse no van a estar en el primer nivel de atención y van a estar con el equipamiento; y quien decida no regresar, no es obligatorio, posterior a la pandemia se planteará, claro le van quitar la beca ese tiempo y se replanteará posterior la continuidad de su servicio de internado, eso lo comentamos ahí”, precisó.

Gobernador de Sinaloa | Especial

Cabe recordar que el pasado 7 de abril la Universidad Autónoma de Sinaloa a través de su Consejo de Salud acordó suspender o retirar de manera temporal las rotaciones hospitalarias y de primer nivel de atención de los Médicos Internos de Pregrado a partir de esa fecha ante el peligro de la pandemia por COVID-19 y a que estaban expuestos en áreas de alto riesgo, muchas veces sin los equipos necesarios.