¡No está autorizada! Adultos mayores de Sinaloa se ponen la cuarta vacuna contra el Covid-19

Sinaloa.- Aunque se desconoce la cifra, se tiene conocimiento de que algunas personas sobre todo adultos mayores han aprovechado la jornada intensiva de vacunación de abril para ponerse la cuarta dosis contra el Covid-19 en Sinaloa.

Y es que no les están pidiendo el certificado de vacunación tampoco les preguntan cuál dosis es, solo les solicitan la credencial de elector para ver el CURP, explicó el secretario de Salud, Héctor Melesio Cuén Ojeda. Si las personas dijeran que es la cuarta dosis, no se la aplicarían porque no está en la normatividad.

El funcionario estatal llama a los sinaloenses que les falten vacunas para completar el esquema de tres acudan a vacunarse porque el lote de las 63 mil dosis que se recibió esta semana vence el 31 de abril y no quieren regresar vacunas a la federación. Pide que aprovechen y recordó que hay países en donde no hay vacunas y la gente está muriendo.

En lo que respecta la vacunación casa por casa detalló que les ha ido muy bien, la gente les abre la puerta y hasta les ofrece agua.

Cuén Ojeda, anunció que en el primer día de actividades de la campaña intensiva de vacunación que se ha puesto en marcha se aplicaron un total de dos mil 64 dosis en el estado.

“Lo que nosotros pretendemos en este momento es que se consuman esas 63 mil dosis que nos llegaron, en donde ayer empezamos, hubo 4 o 5 municipios que no lograron iniciar el día de ayer y lo van a hacer el día de hoy; ayer nosotros aplicamos dos mil 64 dosis y bueno, la idea es intensificar lo que es la vacunación, en estos momentos hay 228 brigadas a lo largo y ancho del estado de Sinaloa tocando las puertas de las casas para decirle a la gente protégete, inmunizate, porque a esta enfermedad todavía no la conocemos a fondo, todo puede pasar”, explicó.

Además de la vacunación casa por casa de manera paralela se están colocando puntos fijos de vacunación en Hospitales Generales, Hospitales Integrales, Centros de Salud, plazas comerciales, instituciones educativas, así como la coordinación permanente con el IMSS, ISSSTE, Delegación de Programas para el Bienestar y desde luego Fuerzas Armadas, la vacuna que se esta aplicando es la AstraZeneca.