"No estamos en la lona": Roxana Rubio Valdez, dirigente del PAN Sinaloa

Sinaloa.- La dirigente estatal del PAN, Roxana Rubio Valdez, habla de que su partido intenta reconstruirse después de la elección pasada, plantándose como oposición a Morena; sin embargo, a la vez expresa que harán equipo con morenistas en temas que beneficien a Sinaloa.

La presidenta del partido considera que fue una combinación de factores lo que llevó al crecimiento de una figura como Andrés Manuel López Obrador a nivel nacional y en Sinaloa, pero también recuerda cuando Vicente Fox ganó la Presidencia de la República en el 2020 y entonces “todos querían ser panistas, hasta se ponían el sombrero y la bota, así esta es una ola”. De esta forma, el PAN en Sinaloa está esperando la próxima ola: el 2024.

¿Está en la lona el partido?

Estamos resurgiendo aquí en Sinaloa. Sin duda, no estamos en la lona. Hemos estado peor. Antes no teníamos nada, ni siquiera teníamos edificio, por lo menos no pagamos renta de nada. Tenemos nuestros edificios de todos los comités municipales. Me dejaron un partido con 88 mil votos, soy responsable también, lo vuelvo a decir, como panista porque todos somos responsables... No estamos en el mejor momento del PAN, sin embargo, le estamos echando muchas ganas.

¿Quiénes son los liderazgos fuertes en el PAN, quiénes continúan?

Es que estamos en el 2024, o sea, renovar o morir. Mi secretario tiene 28 años, yo tengo 39, es un tema de equilibrio. Tengo mucho joven, gente nueva, caras nuevas, porque no me puedo quedar con lo mismo de hace años, ha cambiado la política.

Claro, por supuesto, tengo a un Xenén (Xóchihua),que me ayuda; tengo a la gente de Heriberto Félix, que otra vez se vino acá al PAN, nos está ayudando bastante, sobre todo con los empresarios; tengo a un doctor, López Brito, tengo un Sebastián Zamudio, está en el consejo Juan Carlos Estrada porque, sea lo que sea, es panista y créeme que él puso todo de su parte para sacar adelante el PAN, no se pudo porque, te vuelvo a repetir, son coyunturas;está Emilio Goicochea, ahorita nos está ayudando muy intenso en Mazatlán.

Mazatlán es rescatable, en Mazatlán ha ganado muchas veces el PAN. Prácticamente estamos volviendo a empezar, pero ahí están esas figuras que están dentro del PAN. Te puedo mencionar bastante, pero también hay mucho joven, estoy haciendo una combinación de jóvenes porque tenemos que renovar.

¿Cuál es la ideología del PAN? Sobre todo tras alianzas. En la elección pasada hicieron alianza con el PRI

El PAN siempre va a ser un partido con valor y con valores, es lo que te puedo decir.

Tienen una diputada en el Congreso, ¿qué tanta es su influencia ante Morena?

Sí, es difícil. Prácticamente aquí en el estado, el PAN va empezando, es la realidad; sin embargo, estoy contenta porque todavía hay mucha gente, muchos ciudadanos de diferentes sectores que creen en Acción Nacional. Yo hablo por Sinaloa, pero a nivel nacional somos la segunda fuerza, le guste a quien le guste, somos el partido que va repuntando.

¿Cómo ser oposición ante la ola de Morena?

Estoy segura de que ahora en el 2024 vamos a ganar la Presidencia de la República. Sinaloa es diferente, en Sinaloa, las coyunturas no se nos dieron, soy parte. Yo no fui dirigente la vez pasada, pero soy parte del PAN y soy también culpable... Nos faltó más bajarnos a la base, a la gente necesitada. Tenemos 5 mil 600 afiliados. Tenemos una meta de este año que sean mil más.

¿Cuál es el presupuesto?

16 millones al año. Se paga nómina, se les deposita a los municipales en los 18 municipios, le toca a cada uno dependiendo de las prerrogativas, que no se los bajé este año por solidaridad, nómina, gasolina, seguro social, pues los gastos no alcanzan para mucho.

¿Qué esperaría de la visita de AMLO a Sinaloa?

...Ojalá venga a alinear a los de Morena, a calmar las aguas dentro de su mismo partido, para que puedan gobernar bien. Ojalá venga y le diga al gobernador que trae recurso extraordinario para todos los temas, y ojalá venga con el gobernador a decirle ya que la estrategia de “abrazos no balazos” no funciona, hay que buscar otra.

¿Hay ingobernabilidad?

Claro que hay ingobernabilidad... creo que tienen que arreglar sus asuntos internos para que ya no haya ese descontrol y poderle dar más, lo que está pidiendo el estado de Sinaloa... Creo que, si todo se alinea al mismo proyecto, a como sea quien gobierne, nos van a dar más resultados.

Dice que son oposición de Morena, pero también le desea que les vaya bien, ¿no es contradictorio?

No, para nada. Yo lo único que quiero es que le vaya bien a Sinaloa. El PAN es oposición, sí, pero el PAN también propone y el PAN lo único que quiere es que le vaya bien a todos. Soy oposición responsable, no voy a ponerme a estar peleando porque sí.

Perfil

Roxana Rubio Valdez

presidenta estatal del pan

*Nombre completo: Roxana Rubio Valdez.

*Lugar de nacimiento: Sinaloa de Leyva.

*Trayectoria: Se desempeñó en el gobierno del PAN de Mario López Valdez, en el ISDE, como jefa de departamento. Fue asesora en el Congreso de un diputado local del PAN. Fue diputada local plurinominal en la anterior legislatura bajo las siglas del PAN, presidenta de la Mesa Directiva.