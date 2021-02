No existen condiciones para que El Dorado se convierta en municipio: Estrada Ferreiro

Culiacán, Sinaloa.- No existen las condiciones para que Eldorado se convierta en municipio en la actualidad y eso los diputados encabezados por Graciela Domínguez lo saben y traen a los del comité de pro municipalización engañados lo cual es perverso aseguró el alcalde Jesús Estrada Ferreiro.

Ahorita los alcaldes de la mayoría de los municipios no votarían a favor de esta propuesta y ni todos los diputados tampoco. De acuerdo al primer edil el Congreso le envió un documento en el cual le otorga el plazo de ocho días para que conteste si está a favor de la municipalización de Eldorado y lo quieren hacer quedar como el mal del cuento porque quieren que diga que no los apoya, aseguró que como persona sí apoya a los habitantes de Eldorado, pero los documentos que le enviaron del Congreso del estudio no son los actuales, son viejos.

Aseguró que no es el momento para que los diputados estén insistiendo en la pro municipalización porque son tiempos políticos electorales, por lo cual pregunta ¿Cuál es la prisa que tienen los diputados entre ellos Graciela Domínguez? y que es grilla política para ganar votos y que a la mejor hicieron un compromiso que no podrán cumplir.

Estrada Ferreiro explicó que años atrás cuando se hizo el estudio sobre todos los factores entre ellos económicos sí había factibilidad para que Eldorado fuera municipio porque también estaban incluidas las sindicaturas de Emiliano Zapata, y Baila, pero estas ya no están y la consulta que hicieron años a atrás ya no está sustentada porque el contexto económico político y social ya cambiaron en los últimos 10 años.

El alcalde dijo que quiere exhibir la deficiencia y perversidad de los diputados que a toda costa quieren votos engañando a los habitantes de Eldorado.

Aseguró que se está combatiendo la simulación y el engaño en cuanto tengan los estudios técnicos de la factibilidad económica de Eldorado en forma que no estén manchados de tintes políticos y grillas por supuesto que van apoya la municipalización, pero no pueden avalar algo que no está sustentado en nada porque sería seguirles el juego a los diputados.

