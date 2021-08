No existen condiciones para regreso a clases presenciales: Abogados de Sinaloa

Sinaloa.- La Secretaría de Educación Pública de Sinaloa no puede dejar la responsabilidad a los directores ni a los padres de familia para decidir si los alumnos asisten o no a las clases presenciales, porque la realidad es que la mayoría de los planteles no están todavía en condiciones para recibir a los estudiantes, dijo Ricardo Beltrán Verduzco, presidente de la Alianza Mexicana de Abogados.

Asimismo, mencionó que ante la pandemia tampoco se puede poner en riesgo a los niños y jóvenes menores de 18 años de que se contagien.

“Hay que tomar en cuenta lo que establece la Ley General de Educación, quien ejerce la responsabilidad de la educación es la Secretaría de Educación Pública, en ningún momento directores, padres de familia ni otra autoridad está por encima del titular de la Secretaría de Educación”, mencionó Beltrán.

Por lo tanto, el abogado señaló que: “O se emite un decreto que va a haber clases o se emite un decreto o una disposición donde no hay las condiciones para poder llevar las clases.

No puedes dejar la responsabilidad en los directores ni en los padres de familia, tienes que asumir la responsabilidad, porque la educación, por supuesto, es una responsabilidad de la autoridad y es un derecho fundamental consagrado en el artículo tercero constitucional, pero hay que tomar el derecho a la vida y la supervivencia, es un derecho fundamental”, externó Beltrán.