No fue privado de la libertad Adolfo Beltrán: Rocha Moya

Culiacán, Sinaloa.- En el caso de Adolfo Beltrán Corrales no hubo privación de la libertad, aseguró el gobernador Rubén Rocha Moya. Lo ocurrido el pasado domingo durante la elección del presidente del Partido Acción Nacional es que hicieron su elección y eso ocurre en política, por eso hicieron diversas denuncias, expuso.

“Yo ya hablé con el diputado, nunca hubo privación de la libertad. Él me informa que fueron y le tumbaron la puerta de su casa, se metieron y tal, recogieron, quitaron algunas cosas, se las llevaron y le dijeron: ‘No queremos que participes en la elección del partido’, hasta le dijeron: ‘no queremos que visites a los 150 que tú puedes visitar’, o sea, con dedicatoria, por lo que me comenta ahí está la violencia, hay más en los temas políticos que atentan contra la democracia, es repudiable, no podemos permitirlo”, expuso el mandatario.

Fue la madrugada del pasado domingo cuando hombres armados irrumpieron en la casa del legislador panista y le hicieron cuantiosos daños a su propiedad. En un primer momento se habló de que había sido privado ilegalmente de la libertad, tiempo después el diputado por redes sociales dijo estar bien y daba las gracias a los sinaloenses por la solidaridad con él tras lo ocurrido.

Apoyo

Por parte del Gobierno Estatal, Rocha aseguró que él está atento, le dieron atención a Beltrán Corrales, le ofrecieron escolta personalizada y les dijo que no, que solo los rondines.

“Estamos cuidando el tema, voy a platicar ahora con él, nosotros no nos metemos. En el movimiento de nosotros hay muchos ex panistas y a lo mejor son panistas activos, es decir, que estén registrados, yo no sé si esos participaron, el que lo haya hecho lo hizo a título personal”, expuso el gobernador luego de que el presidente del PAN, Juan Carlos Estrada Vega, señalara que la intimidación al diputado Beltrán Corrales y a otros panistas fue planeada desde Tercer Piso.

A esta acusación, el gobernador respondió que ese señor tiene todos sus respetos, pero le pidió que diga nombres y si hay personas que cometieron esos hechos y tienen liga con él, inmediatamente tomará medidas, pero ahorita no puede hacerlo porque dice en general: ‘Hay ahí en el Tercer Piso’. “Esto es lo que se acostumbra cuando pierden”, resaltó Rocha Moya.

Hasta la mañana de ayer el diputado no había levantado denuncia formal en la Fiscalía estatal por los hechos que había sufrido. La Fiscalía está enterada, pero se necesita hacer la denuncia, dijo Rocha.

