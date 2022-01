No habrá cierre de actividades por repunte de Covid-19, aclara el alcalde de Culiacán

Asimismo dijo que, pese a opinar que no hay necesidad de llegar a medidas extremas como el cierre de negocios, se estará atento a lo determinado por las autoridades de salud, quienes de emitir la recomendación se tendrá que acatar por parte del municipio.

" No hay motivos ahorita para cerrar, si bien es cierto que hay mucho contagio porque el virus es altamente contagioso, a pesar de lo contagioso que es las consecuencias no son letales como antes, cuando la variante beta y SARS-CoV-2 empezó, en aquel entonces hubo hospitalizaciones cuantiosas, fallecimientos muchísimos, personas con secuelas graves, personas entubadas, ahorita se convirtió en una simple gripe", explicó Estrada Ferreiro.

Aceptó, que es un gran número de personas, las que están dando positivo al virus, sin embargo, la mayoría de ellas, gracias a la vacunación y a la nueva cepa causante de los contagios que es menos letal, los síntomas de los enfermos son menores o muy leves, por lo que se determinó que no es necesario llegar a un nuevo confinamiento que provoque el cierre de actividades en los sectores productivos.

Culiacán, Sinaloa.- A pesar del repunte de contagios de covid-19 que se está presentando en Culiacán durante las últimas semanas, se descarta la posibilidad de que se pueda dar de nueva cuenta un cierre de actividades no esenciales en el municipio aclaró el alcalde Jesús Estrada Ferreiro.

Egresé de la Licenciatura en Ciencias de la Comunicación por la Universidad Autónoma de Occidente (UAdeO), con área de acentuación en medios masivos de comunicación. Actualmente tengo seis años de experiencia en medios de comunicación informativos, portales web, desarrollo de contenidos para redes sociales, radio, televisión en vivo, y diarios impresos locales y estatales. Ingresé como reportera de Locales en el año 2015 al diario impreso Vivavoz, en el municipio de Culiacán, posteriormente escribí diferentes contenidos noticiosos y de investigación para el semanario estatal NN Noticias Sinaloa, por un periodo de tres años, seguido de mi ingreso al noticiero de televisión en vivo De Vivavoz, a la par de colaborar con notas informativas para la edición en radio de la misma empresa, mismo que es transmitido diariamente. Asimismo, he realizado manejo de las páginas web de cada uno de los medios en los que me he desempeñado, y actualmente soy reportera de la sección Locales de periódico EL DEBATE DE CULIACÁN, donde ingresé durante el 2019.