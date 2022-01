No habrá confinamiento en Sinaloa por altos casos de Covid-19, aclara Rocha Moya

Culiacán, Sinaloa.- Pese a que en Sinaloa ya se está viviendo la cuarta ola de contagios de covid-19, y en este año el número de contagios nuevos se incrementó de forma rápida el Gobierno del Estado no prevé un confinamiento para la población como el que se realizó al inicio de la pandemia.

De acuerdo a las estadísticas de la Secretaría de Salud, el pasado miércoles la cifra de nuevos casos fue de 479 y ayer de 764.

Entrevistado sobre este tema durante la mañana de ayer, el gobernador Rubén Rocha Moya hizo el llamado a que no se genere alarma por el repunte de casos, e invitó a la población a reforzar las medidas de cuidado sanitario acudiendo a vacunarse contra el covid-19, usando el cubrebocas, lavándose las manos de forma constante y manteniendo la sana distancia.

“No queremos alarmar, no va a haber confinamiento, no llamamos al confinamiento, llamamos al cuidado y tener estas medidas que se han venido tomando en el protocolo general para el covid-19; lamentablemente esta modalidad es muy contagiosa, lo bueno es que no nos está generando el peligro que generaba anteriormente, entonces, no queremos alarmar a la población, no queremos decirle a la gente que vamos a confinar, no soy de la idea de que así sea”, anunció ayer el mandatario estatal.

Rocha Moya aseguró que el manejo que se le está dando en este momento a la pandemia es el mismo que se le está dando a nivel internacional, sin alarmas, pero realizando los cuidados necesarios.

En lo que respecta al carnaval de Mazatlán, el mandatario estatal expuso que se va a manejar el tema con prudencia, y le mandó un mensaje al secretario de Salud, Héctor Melesio Cuen Ojeda, para pedirle no decir si se va a hacer o no se va a hacer, “vamos viendo cómo se comporta en estos días siguientes y vamos a tomar la medida en su momento. Yo soy de la idea, insisto, de que no alarmemos a la población. Entonces, tenemos mucho tiempo”, resaltó.

En lo referente a los aforos en los estadios de béisbol de Culiacán y Guasave, donde se juegan actualmente las series semifinales de la Liga Mexicana del Pacífico, de acuerdo con el mandatario estatal se deben observar las indicaciones de Protección Civil, que son aforos máximos del 50 por ciento.

Como una medida preventiva para evitar contagios de covid-19, en el estado la Secretaría de Salud y la Secretaría de Educación Pública y Cultura acordaron el pasado miércoles la suspensión de las clases presenciales del nivel básico hasta el 17 de este mes, debido a que se registraron más de 200 casos de covid-19 entre los maestros, personal administrativo y alumnos. Previo al día 17 se sostendrá otra reunión para valorar el número de contagios y determinar si se regresa a las aulas o se espera más tiempo.