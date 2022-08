No habrá expulsión del partido a panistas que trabajen en el gobierno de Rocha Moya

"Hay una lista y no, imagínense que yo hiciera grilla o expulsara a todos mis militantes nada más por qué tienen un trabajo. Es un derecho de trabajo, Acción Nacional respeta mucho los derechos", reiteró.

Rubio Valdez especificó que con el cambio de estatutos y la eliminación del artículo 27 no se cuenta con la imposibilidad de que militantes del blanquiazul formen parte de gobiernos de otros partidos, además no trata del único panista que está laborando para gobierno del estado.

Sinaloa.- La presidenta estatal del Partido Acción Nacional ( PAN ) en Sinaloa , Roxana Rubio Valdez dijo que, no serán expulsados los panistas que decidan trabajar en gobiernos contrarios , esto ante la incorporación Adolfo Rojo Montoya , quien se mantiene afiliado al partido.

