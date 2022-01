No habrá más prohibiciones ni confinamiento en Sinaloa en cuarta ola de Covid-19: Rubén Rocha

Sinaloa.- “No tenemos más prohibiciones ni confinamiento queremos vivir en la nueva realidad como lo ha dicho el presidente (Andrés Manuel López Obrador) quien es congruente porque está vacunando a todo el mundo en el país y eso es muy importante, esa medida nos tiene que dar la confianza para empezar con los cuidados como el cubrebocas, la sana distancia, etc en lo posible”, respondió el gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya al ser cuestionados sobre si se iban a seguir realizando actos masivos, el carnaval, el Maratón de Culiacán entre otros

Consideró que no es incongruente que las escuelas permanezcan cerradas mientras se realizan eventos masivos. En lo referente a la suspensión de clases presenciales por esta semana aclaró que fue porque quieren terminar de vacunar a los maestros.

Indicó que en esa decisión no tuvo nada que ver el dirigente del SNTE 53 Fernando Sandoval quien aseguró está en campaña y a él no le importan si se contagian los maestros.

“Que no me vengan con cuentos ahora, no les interesa regresar a clases si son maestros deben saber lo que el presidente les ha estado diciendo sistemáticamente no hay cosa más importante que estar en la escuela, es muy importante'' expresó el mandatario estatal. En su caso explicó que ya se hizo la prueba covid y no tiene temor a contagiarse, se la hizo anoche.

Con respecto a qué cambiaron los parámetros a nivel federal de la contabilización de los casos activos de covid-19 con lo cual se dio de alta a una gran cantidad de personas que estaban, explicó no tener información pero que se deben destacar las cosas positivas.

Leer más: Siguen los contagios de Covid-19 en el Congreso de Sinaloa: suman 11 diputados en la cuarta ola

“Un importante número no visto de recuperados y eso tiene que ver con la intensidad de las medidas como la vacuna”, resaltó. No mira esto como irreal eso y solo que los reporteros ven lo negativo aseguró.