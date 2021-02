No habrá modificación en el cierre de las calles del centro de Culiacán

Sinaloa.- El alcalde, Jesús Estrada Ferreiro, informó que, las calles del centro de Culiacán permanecerán cerradas, ya que, ésta situación no sólo se trata de economía y comercio, si no que las consecuencias de ésta decisión afectarían directamente a la salud de la ciudadanía, debido a que, no existen condiciones para la apertura.

Lo anterior, en respuesta a un desplegado de la Unión de Locatarios del Centro de Culiacán, en el que exigen que se desbloqueen dichas rúas pues, argumentaron, sus ventas no han repuntado y se corre el riesgo de los negocios se conviertan en “cementerios” comerciales.

¡Bien! Te has suscrito a notificaciones Configura y elige tus preferencias

Leer más: Coronavirus Sinaloa: últimas noticias de hoy 20 de Febrero sobre Covid-19

Jesús Estrada Ferreiro informó que, a través de un “análisis de resultados de la encuesta de percepción sobre el tramo peatonal de la calle Ángel Flores” emitido por el gobierno municipal, se dio a conocer que el 66.4 por ciento de los culiacanenses dejó de visitar el centro por temor a contagiarse de Covid-19, el 16.6 por ciento por falta de recursos económicos y sólo el 4.9 por ciento por las calles temporalmente peatonalizadas. Por lo que cualquier reducción económica a los comercios del centro se le atribuye directamente a la pandemia y los riesgos de contagio.

Además, afirmó que, ésta decisión depende totalmente del gobierno municipal y no hay forma de que el gobierno del estado pueda intervenir y que, además, éstas medidas no sólo son por decisión propia, si no que se estipulan conforme el secretario de salud federal ha dictado, estableciendo acciones extraordinarias para atender la emergencia sanitara por el Covid-19.

Leer más: Otorgan periodo de gracia a empresas para acatar ley antiplásticos en Sinaloa